Es schien sich am Sonntagmorgen, bei der Abschlussmesse zum Weltjugendtag 2023, dann doch Erschöpfung unter den Hunderttausenden jungen Pilgern breitzumachen. Nach fünf Tagen des gemeinsamen Feierns und Debattierens, des Musizierens und Tanzens, des Betens und Beichtens lag zudem Abschiedswehmut über der beeindruckenden Szenerie im Parque Tejo im Norden Lissabons.

Nationalfahnen von mehr als 150 Ländern waren aufgestellt worden, aus denen die Pilger nach Portugal gekommen waren. Über der Menschenmenge in bunten T-Shirts schwebte ein Meer von weißen Sonnenhüten, die viele der jungen Leute in ihrem Rucksack mit dem „Pilgrim’s Kit“ vorgefunden hatten.

„Habt keine Angst!“

Viel war im Vorhinein über die vielen Millionen Euro gestritten worden, die zur Errichtung der riesigen Altarbühne, zum Herrichten des Brachgeländes am Ostufer des Tejos für die jeweils anderthalb Millionen Besucher der Sonntagsmesse und der Vigil am Abend zuvor hatten aufgewendet werden müssen.

Ob die Leute der Hauptstadt und der nördlichen Vorstädte den künftigen Naherholungspark so freudig annehmen und eifrig nutzen werden, wie die portugiesische Bischofskonferenz, die Regierung und das Rathaus unisono versichert haben, muss sich noch zeigen.

Papst Franziskus, der – wie bei fast allen öffentlichen Veranstaltungen seit seiner Ankunft am Mittwoch – im Rollstuhl auf die Altarbühne gefahren wurde, rief den jungen Leuten in seiner Predigt immer wieder zu: „Habt keine Angst!“ Er würde am liebsten jedem in die Augen schauen und „Fürchte dich nicht!“ sagen, rief der Papst der Menge zu.

„Aber ich sage euch etwas viel Schöneres: Jesus selbst schaut euch jetzt an, er, der euch kennt und in euer Innerstes blickt. Er sagt euch heute an diesem Weltjugendtag in Lissabon: Habt keine Angst.“ Es war dies die erste Hauptbotschaft der 37. Ausgabe jenes „katholischen Woodstocks“, das Papst Johannes Paul II. 1986 ins Leben gerufen hatte.

Franziskus' Traum vom Frieden

Die zweite Hauptbotschaft der Abschlussmesse, bei der rund 700 Bischöfe und gut 10.000 Priester mit dem Hauptzelebranten, dem Kardinal und Patriarchen von Lissabon, Manuel Clemente, mitzelebrierten, war der Aufruf für den Frieden in der Welt und zumal im „alten Kontinent“ Europa.

Im traditionellen Angelus-Gebet zum Abschluss der Messe sagte der Papst: „Wenn ich an diesen Kontinent denke, empfinde ich großen Schmerz für die geliebte Ukraine, die weiter sehr leidet. Liebe Freunde, erlaubt mir als altem Mann, mit euch jungen Menschen einen Traum zu teilen, den ich in mir trage: Es ist der Traum vom Frieden, der Traum von jungen Menschen, die für den Frieden beten, in Frieden leben und eine Zukunft des Friedens aufbauen.“

Und weiter sagte der Papst: „Betet bitte, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, weiter für den Frieden. Ihr seid ein Zeichen des Friedens für die Welt; ein Zeugnis dafür, wie die Nationalitäten, die Sprachen und die Geschichte die Menschen einen können statt sie zu trennen.“

Schon die Vigil-Feier am Vorabend im Parque Tejo und das Rosenkranzgebet des Papstes am Samstagmittag im Marienwallfahrtsort Fátima hatten im Zeichen des Rufes nach Frieden sowie des wiederholten Aufrufs zu einer für alle offenen Kirche gestanden. Wie die Kapelle am Ort der Marienerscheinung, wo sich die Heilige Jungfrau im Mai 1917 drei Hirtenkindern offenbart hatte, über keine Türen verfüge, so müsse die Weltkirche stets offen sein, sagte der Papst: offen „für alle, alle, alle ohne Ausnahme“.

Vom Manuskript abgewichen

Nicht nur in Fátima, auch bei mehreren Veranstaltungen in Lissabon war Franziskus vom Redemanuskript abgewichen und hatte – auf Spanisch – extemporiert und improvisiert. Erstmals beim Treffen mit Mitarbeitern in einem Sozialzentrum am Freitag hatte der Papst das Manuskript beiseitegelegt und frei gesprochen. „Meine Scheinwerfer funktionieren nicht“, sagte er und deutete lachend auf seine Brille, die er kurz zuvor abgenommen hatte.

Vatikansprecher Matteo Bruni wies hernach Spekulationen zurück, der Papst, der sich Anfang Juni einer schweren Darmoperation hatte unterziehen müssen, habe Pro­bleme mit den Augen. Vielmehr habe der Papst wegen der intensiven Frontalbeleuchtung in dem Zentrum seinen Manuskripttext nicht lesen können.

Der Papst weiche bekanntermaßen gerne von den vorgefassten Texten ab und wende sich direkt an seine Zuhörer, sagte Bruni. Zumal wenn er – wie in Portugal, wo Spanisch recht gut verstanden wird – sich in seiner hörbar im argentinischen Zungenschlag gefärbten Muttersprache an die Gläubigen wenden könne, versicherte Bruni.

Am Ende der Messe verkündete Franziskus, dass der nächste Weltjugendtag im Jahr 2027 von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ausgerichtet werde. Nach 1995, als das Treffen in Manila auf den Philippinen abgehalten wurde und eine bis heute unerreichte Rekordteilnehmerzahl von vier Millionen Gläubigen bei der Abschlussmesse erreichte, findet das größte Treffen der Weltkirche erst zum zweiten Mal in Asien statt.

Für 2025 lud der Papst zur Heiliges-Jahr-Feier nach Rom ein. Vor dem Rückflug nach Rom traf sich der Pontifex am Nachmittag noch mit Tausenden freiwilligen Helfern des Weltjugendtages.