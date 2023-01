Zuzana Čaputová im Interview : Slowakische Präsidentin nennt Leopard-Lieferung „wichtiges Signal“

Frau Präsidentin, sind Sie froh, dass die deutsche Regierung nach einigem Zögern die Entscheidung gefällt hat, der Ukraine Leopard-Panzer zu überlassen?

Ja, natürlich heiße ich diese Entscheidung gut. Ich sehe sie auch als wichtiges Signal, das den Weg für andere Länder mit solchen Fähigkeiten ebnet, solche Panzer an die Ukraine abzugeben. Und solch eine gemeinsame Unterstützung wäre eine angemessene Antwort auf die ukrainischen Bedürfnisse. Ich glaube, es gibt eine allgemein übereinstimmende Haltung, dass der Ukraine militärisch geholfen werden muss, vor allem mit effektiven Mitteln. Die Ukraine verteidigt ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit, ihr Territorium, ihre Bevölkerung.

Sie haben über einen Ringtausch aus Deutschland schon Leopard-2-Panzer erhalten – wären Sie bereit, zugunsten der Ukraine auf diese zu verzichten?

Das ist für uns momentan eine hypothetische Frage, weil die Slowakei bisher quasi nur ein Stück bekommen hat. Wenn ich es richtig weiß, sollen die Panzer erst nach und nach binnen eines Jahres an uns ausgeliefert werden. Die Ukraine braucht aber die Hilfe jetzt. Ich habe in der vergangenen Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, und er sagte, die militärische Hilfe sei ein Schlüsselfaktor für die Fortsetzung des Krieges im zweiten und dritten Monat des Jahres.

Auch in der Nachbarschaft der Slowakei gibt es eine unterschiedliche Bereitschaft, die Ukraine militärisch zu unterstützen, etwa im Blick auf Ungarn oder auf Äußerungen, die jetzt aus der Tschechischen Republik kommen. Würden Sie darin eine effektive Hilfe für Moskau sehen?

Eindeutig nehme ich solche Tendenzen von Ungarn wahr. Es wäre ungerecht, zu behaupten, dass die Tschechische Republik nicht militärisch hilft. Im Blick auf Äußerungen des tschechischen Präsidentschaftskandidaten Andrej Babiš denke ich, das waren eher Bemerkungen in einer Wahlkampagne, die er anschließend zu korrigieren oder gar zu dementieren versucht hat.

Vor und nach dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder zur EU waren deren Beziehungen untereinander im sogenannten Visegrád-Format sehr eng. Hat die veränderte geopolitische Lage seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine diesem Freundschaftsbündnis den Todesstoß versetzt?

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass die vier Visegrád-Staaten verschiedene Positionen zu verschiedenen Themen haben, nicht nur in Bezug auf die ungarische Haltung gegenüber militärischer Hilfe für die Ukraine. Es gilt auch für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Ländern oder für Fragen des Klimawandels. Ich halte es für ungeschickt und unangebracht, dass einige politische Führer von Visegrád-Ländern versucht haben, ihre eigenen politischen Stellungnahmen als gemeinsame Haltung aller vier Staaten darzustellen. Aber ganz sicher sind wir weiterhin interessiert an engen zivilgesellschaftlichen Beziehungen und Kulturaustausch. Die geographische Verbundenheit dieser Länder wird die Amtsdauer einzelner Politiker überdauern. Ganz sicher ist die Slowakei auch interessiert an weiteren regionalen Gemeinschaften, die es schon gibt oder die gebildet werden, etwa am Austerlitz-Format mit der Tschechischen Republik und Österreich.

Die Slowakei profitiert selbst auch von westlicher Militärhilfe: Mehrere Staffeln des Flugabwehrsystems Patriot aus NATO-Staaten schützen den Luftraum über Ihrem Land. Amerikaner und Niederländer haben nun ihren Abzug angekündigt, die Bundeswehr will vorerst bleiben – ist diese Hilfe noch nötig, oder sollten die Patriot-Abwehrraketen dringender in die Ukraine verlegt werden?