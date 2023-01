Kampfpanzer für die Ukraine : Nicht ohne meinen Präsidenten

Es ist Mittwochmittag, Olaf Scholz hat schon eine Reihe von Fragen beantwortet. Der Kanzler stellt sich nicht zum ersten Mal den Abgeordneten in der Regierungsbefragung im Bundestag. Doch am Mittwoch passt es besonders gut. Am Vorabend ist die Nachricht durchgesickert, dass Berlin nicht nur anderen Ländern die Ausfuhr von Leopard-2-Panzern in die Ukraine erlauben, sondern sie auch aus eigenen Beständen zur Verfügung stellen will. Kurz vor dem Auftritt von Scholz bestätigt die Bundesregierung das Vorhaben. Nun kann er vor einem abendlichen Fernsehinterview den Volksvertretern die Sache erklären.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Diese Reihenfolge schätzen Abgeordnete. Doch das Spannende in der Frage- und Antwortrunde ist nicht, was Scholz zu den Leoparden sagt. Dass Berlin mit seinen Partnern zwei Bataillone mit Panzern bereitstellen und Deutschland „in einem ersten Schritt“ eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6 zur Verfügung stellen will, die aus Beständen der Bundeswehr stammen, hat schon in der Pressemitteilung gestanden. Dort ist zu lesen, das solle „rasch“ geschehen.

Diese Zeitangabe präzisiert der Kanzler nicht. Auf die enge Zusammenarbeit mit den Partnern ist auch schon schriftlich hingewiesen worden, bevor Scholz sie hervorhebt. Details, wann mit wem was vereinbart worden ist, bleibt er schuldig. Nur das gute Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten Joe Biden hebt er hervor. Nein, spannender ist etwas anderes an diesem Mittag.

Scholz wirbt um Vertrauen

Es ist das, was Scholz zu Dingen sagt, die er nicht tun wird. Zunächst reagiert er noch mit einer Prise Humor auf Vorhaltungen aus der AfD und macht klar, dass es nach dem Panzerbeschluss nicht um die Lieferung westlicher Flugzeuge gehen werde. „Wenn Sie da etwas sehen, dann sagen Sie mir das mal“, hält der Kanzler dem AfD-Außenpolitiker Petr Bystron entgegen. Kurz darauf geht Scholz ausführlicher auf die Schritte ein, die nicht gegangen werden sollen.

Der fraktionslose Abgeordnete Robert Farle, ein ehemaliger AfD- und früherer DKP-Mann, hatte ihn gefragt, ob bald Flugzeuge oder gar Bodentruppen geschickt würden. Irgendwann müsse doch „auch mal Schluss sein“. Scholz bürstet Farle keineswegs ab, wie er das beherrscht. Vielmehr spricht er von Sorgen, die sich viele Bürger machten. Er wirbt, sie sollten der Regierung vertrauen. Schon als es in der frühen Phase des Krieges Russlands gegen die Ukraine um eine Flugverbotszone gegangen sei, habe er sich dagegen gewandt. Man werde sich auch jetzt nicht „durch Gerede beeindrucken lassen“. Dann sagt der Bundeskanzler: „Bodentruppen wird es auf keinen Fall geben.“

Olaf Scholz macht oft deutlich, dass er die öffentliche Debatte über die militärische Hilfe Deutschlands für überhitzt hält. Er sieht, wie rasch Entscheidungen, für die ein langer Anlauf genommen werden musste, abgehakt und als Selbstverständlichkeit genommen werden. Noch keine drei Wochen ist es her, dass Deutschland, Amerika und Frankreich die Lieferung westlicher Schützenpanzer an die Ukraine angekündigt haben. Davon ist am Mittwoch im Bundestag und in der öffentlichen Diskussion keine Rede mehr.