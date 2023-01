Leichte Panzer für Kiew : Deutschland will Ukraine Panzer vom Typ Marder liefern

Nach Frankreich kündigen auch Deutschland und die Vereinigten Staaten an, der Ukraine leichte Panzer zu liefern. Berlin will Kiew so stärker unterstützen, ohne selbst Kriegspartei zu werden.

Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend mit Wolo­dymyr Selenskyj telefoniert. Nach dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten kündigte Macron die Lieferung von Spähpanzern des Typs AMX-10 RC an die Ukraine an. Die Botschaft: Frankreich verstärkt seine militärische Hilfe für die Ukraine. Überraschend kam das für Berlin nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist seit Wochen in enger Abstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden.

Am Donnerstag nun telefonierten sie miteinander, wie am Abend in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichtet wurde. Ergebnis: Washington liefert Schützenpanzer vom Typ Bradley an die Ukraine, Berlin solche vom Typ Marder. Die ukrainischen Soldaten werden an beiden Systemen ausgebildet.