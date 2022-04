Gepard-Panzer für die Ukraine : Eine notwendige Kurskorrektur

Mit der Lieferung von Flugabwehrpanzern leistet Deutschland nun auch bei den schweren Waffen einen eigenen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Invasoren. Zusammen mit dem geplanten Ringtausch von altem sowjetischen Gerät und der Artillerieausbildung summiert sich die deutsche Militärhilfe auf ein substanzielles Volumen, das ungefähr dem entsprechen dürfte, was andere Verbündete tun. Schon bei den leichten Waffen war Deutschland unter den bedeutenderen Lieferanten, was in der öffentlichen Debatte oft unterging.

Für die so lange militärisch zurückhaltende und russlandfreundliche Zentralmacht Europas ist das eine weitere gewaltige Kurskorrektur, allerdings eine notwendige. Putin hat den europäischen Friedensentwurf aus der Zeit nach dem Kalten Krieg zerstört, auf den die deutsche Außenpolitik so lange gesetzt hatte. Ob es je möglich gewesen wäre, den imperialistischen Anspruch Moskaus mit einer freiheitlichen Ordnung in Europa zu versöhnen, wird die Historiker noch lange beschäftigen, ist nun aber nurmehr eine theoretische Frage. Im Augenblick geht es darum, die russische Expansion aufzuhalten. Putins Generalität nennt schon Ziele jenseits der Ukraine, und er selbst hat in der Vergangenheit die russische Hegemonie über ganz Osteuropa gefordert.