Pandemiebekämpfung in Italien : Draghis „militarisierte“ Impfoffensive

Draghi ernannte noch am Montag den Logistikchef des italienischen Heeres, General Paolo Figliulo, zum neuen Regierungsbeauftragten für Pandemiebekämpfung. Mit der Ernennung des Drei-Sterne-Generals Figliulo, der unter anderem in Afghanistan und im Kosovo im Einsatz war, signalisierte Draghi, dass er vorantreiben will, was italienische Medien als „Militarisierung der Impfkampagne“ beschreiben. Statt auf Marktplätzen Impfpavillons mit Blümchensignet aus nachhaltigen Materialien errichten zu lassen, wie es Conte und Arcuri in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Stararchitekten Stefano Boeri geplant hatten, soll in Kasernen und Turnhallen, in Polikliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen geimpft werden. Die schleppend angelaufene Impfkampagne soll durch den Einsatz von Soldaten und 300.000 ehrenamtlichen Helfern des Zivilschutzes vorangetrieben werden. Auch in Betrieben sollen Arbeiter und Angestellte sowie deren Angehörige geimpft werden.

Forderung nach einer „schnelleren Antwort der EU“

Zusätzlich zu den bisher über den EU-Verteilplan an Italien gelieferten Impfstoffen sollen weitere Vakzine im nationalen „Alleingang“ beschafft werden. In einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftige Draghi am Mittwoch die Forderung nach einer „schnelleren Antwort der EU“ auf die Pandemie, zumal bei der Verteilung und Verabreichung von Impfstoffen.