In Israel wurde ein Palästinenser festgenommen, dem vorgeworfen wird, die Ermordung des Sicherheitsministers Ben Gvir geplant zu haben. Das teilte das Büro des Ministers mit.

Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir am 22. Februar in Jerusalem Bild: EPA

Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir hat die Festnahme eines Palästinensers mit mutmaßlichen Plänen eines Attentats gegen ihn verkündet. Der „arabische Verdächtige“, ein Bewohner Jerusalems, habe die Ermordung Ben Gvirs geplant und sei „vor ein paar Wochen“ von der Polizei festgenommen worden, teilte das Büro des Ministers am Dienstag mit.

Demnach hat der Verdächtige Informationen über die Reisen des Ministers gesammelt und für die Ausführung des Mords „Geld von „terroristischen Elementen eines Nachbarlandes“ erhalten. Das Land wurde in der Mitteilung nicht näher bestimmt.

Der 46-jährige Ben Gvir ist eines der radikalsten und umstrittensten Mitglieder der Ende Dezember vereidigten neuen, rechtsgerichteten israelischen Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Ben Gvir wurde wiederholt vorgeworfen, Spannungen mit den Palästinensern absichtlich anzuheizen.

Der Anwalt und sechsfache Vater lebt in einer der radikalsten Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland. Im Westjordanland hatte es zuletzt schwere Ausschreitungen israelischer Siedler gegeben, nachdem am Sonntag zwei junge Israelis in dem Palästinenser-Ort Huwara durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Ben Gvir hatte sich auch für einen Gesetzesvorschlag stark gemacht, der es Gerichten künftig ermöglichen soll, „die Todesstrafe gegen Terroristen zu verhängen“. Die israelische Regierung brachte den Gesetzesentwurf am Sonntag auf den Weg.