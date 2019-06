Palästinas teure Regierung : Empörung über Abbas’ heimliche Gehaltserhöhung

Aktualisiert am

Die palästinensische Selbstverwaltung befindet sich in einer ihrer größten Wirtschaftskrisen. Zehntausende öffentliche Angestellte und Sicherheitskräfte erhalten seit Monaten nur noch die Hälfte ihres Lohns ausgezahlt. Umso empörter reagieren Palästinenser, seit in dieser Woche Dokumente verbreitet wurden, die belegen, dass Präsident Mahmud Abbas 2017 im Stillen einer Gehaltserhöhung für Minister um 67 Prozent zugestimmt hat. Diese bekommen statt 3000 Dollar seither 5000, während sich das Gehalt des Ministerpräsidenten von 4000 auf 6000 Dollar erhöhte.

Die Glaubwürdigkeit der Dokumente erhöhte sich am Donnerstag, als der UN-Sonderbeauftragte für den Nahostfriedensprozess, Nikolaj Mladenow, darauf öffentlich einging: „In einer Zeit, in der Menschen sich mit der Wirtschaftskrise quälen und (öffentliche) Gelder in Gaza gestrichen wurden, widersetzen sich solche Entscheidungen der Logik und verärgern die Menschen zu Recht!“ Mladenow schrieb auf Twitter, er habe darüber mit dem neuen Ministerpräsidenten Muhammad Shtajje gesprochen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Maan meldete jetzt, Shtajje habe die Gehaltserhöhungen ausgesetzt und „eine Untersuchung und rechtliche Maßnahmen“ angekündigt.

Sonderzahlungen für Mietkosten

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP genehmigte Abbas die Gehaltserhöhungen rückwirkend ab 2014, als das damalige Kabinett ins Amt kam. Weitere Maßnahmen sahen vor, dass Minister, die außerhalb Ramallahs wohnen, zusätzlich 10.000 Dollar im Jahr erhalten, um sich in der Stadt eine Wohnung mieten zu können. Ranghohe Politiker, die bereits in Ramallah wohnen, erhielten ebenfalls eine weitere Zahlung.

Der frühere Ministerpräsident Rami Hamdallah begründete die zusätzlichen Zahlungen AP gegenüber mit gestiegenen Lebenshaltungskosten. Mit denen sind allerdings auch die rund drei Millionen Palästinenser im Westjordanland konfrontiert. Die offizielle Arbeitslosenquote nähert sich 20 Prozent, und im öffentlichen Dienst arbeiten rund 160.000 Menschen, die viele weitere Angehörige mitversorgen. Eine Halbierung der Gehälter schlägt unmittelbar auf die Stimmung, auch wenn die palästinensische Behörde jenen rund 40 Prozent der Angestellten, die weniger als 555 Dollar verdienen, das Gehalt bislang nicht gekürzt hat.

In den sozialen Medien drückten Palästinenser ihren Unmut über die bis dahin geheimen Gehaltserhöhungen aus, aber zu größeren Protestkundgebungen ist es bislang nicht gekommen. Eine Umfrage des palästinensischen Meinungsforschungsinstituts PSR ergab bereits im April, dass 82 Prozent der Palästinenser glauben, es gebe Korruption in den Einrichtungen der palästinensischen Behörde.

Die palästinensische Führung begründet die Lohnkürzungen vor allem mit Maßnahmen der amerikanischen Regierung, die – abgesehen von der Sicherheitszusammenarbeit – sämtliche Budgetförderung und Hilfsgelder gestrichen hat, einschließlich jener für Schulen und Krankenhäuser. Dies umfasst Hunderte Millionen Dollar. Außerdem verweigert Ramallah derzeit die Annahme der von Israel im Namen der Palästinenser eingesammelten Ein- und Ausfuhrsteuereinnahmen, weil Israel davon neuerdings einen Teil abzieht. Dieser soll der Summe entsprechen, die Ramallah den Angehörigen politischer Gefangener auszahlt, die in israelischen Gefängnissen einsitzen. Israel bezeichnet diese Zahlungen als „Terrorrenten“. Nach Angaben eines palästinensischen Funktionärs waren jedoch höchstens drei Prozent dieser Gefangenen an Terroranschlägen beteiligt.