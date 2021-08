Pakistan und Iran : Gemischte Gefühle bei den Taliban-Helfern

Warteschlange an der pakistanisch-afghanischen Grenze am Montag von der pakistanischen Seite aus Bild: EPA

Als der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan vor gut zwei Wochen in einem Fernsehinterview den amerikanischen Abzug aus Afghanistan kommentierte, empörte er sich, er sei schon als „Taliban Khan“ bezeichnet worden. Dabei habe er nur erklärt, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt gebe, sagte er dem amerikanischen Sender PBS. Khan bestritt, dass es in seinem Land sichere Rückzugsorte für die afghanischen Islamisten gebe, die er als „normale Zivilisten“ bezeichnete. In seinem Land lebten nur vier Millionen afghanische Flüchtlinge. Jetzt haben diese „normalen Zivilisten“ einen militärischen Sieg errungen, der nach Einschätzung von Militärs und Sicherheitsfachleuten ohne die langjährige pakistanische Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. Den Unschuldsbeteuerungen aus Islamabad schenkt man im Ausland keinen Glauben.

Dass die afghanischen Taliban von der pakistanischen Militärführung, dem wahren Herrscher über das Land, unterstützt werden, ist ein offenes Geheimnis. Der Militärgeheimdienst ISI war ein wichtiger Geburtshelfer ihrer Bewegung in den neunziger Jahren, und förderte die radikalen Islamisten mit Geld, Waffen und eben einem sicheren Rückzugsgebiet, während von pakistanischem Boden amerikanische Drohnen im Antiterrorkampf aufstiegen. Dass die afghanischen Taliban jetzt die Hauptstadt Kabul kontrollieren und den in Islamabad verhassten Präsidenten Ashraf Ghani vertrieben haben, mag den pakistanischen Generälen ein Stück weit nutzen. Ohne Risiko ist deren militärischer Sieg auch für ihre pakistanischen Förderer nicht. In Freude darüber, dass die neue Führung dankbar und leichter beeinflussbar sein sollte, dürfte sich auch Sorge über die Neuauflage eines Emirats im Nachbarland mischen.

Bleiben die Taliban in Pakistan friedlich?

Zum einen wäre eine politische Einigung, die den Taliban eine Dominanz in einer neuen afghanischen Regierung und Schlüsselstellen im Sicherheitsapparat verschafft hätte, geräuschloser gewesen. Die radikalen Islamisten werden das Land kaum einen können, es droht eine neue Terrorherrschaft. Und es werden jetzt im westlichen Ausland wieder Forderungen laut, Pakistan stärker für seine Unterstützung der afghanischen Taliban zur Rechenschaft zu ziehen. Vor allem aber stärkt der Sieg der afghanischen Extremisten die pakistanischen Taliban, die Feinde des pakistanischen Staates sind. Erst vor etwa sechs Jahren ging ein blutiger und teurer Krieg im Grenzgebiet zu Afghanistan zu Ende. Damals flohen pakistanische Talibanführer über die Grenze.

Jetzt dürften sich die Extremisten ermutigt fühlen. Ihre Ideologie gewinnt an Schlagkraft. Und auch, wenn der ISI großen Einfluss auf die afghanischen Taliban hat, so scheinen zumindest Zweifel zu herrschen, wie energisch sich diese dafür einsetzen, die pakistanischen Taliban einzuhegen, deren Terror sich auch chinesische Wirtschaftsprojekte richtet, die Pakistan dringend braucht. Die Trennlinie zwischen vermeintlich guten (afghanischen) und vermeintlich schlechten (pakistanischen) Taliban, die in der pakistanischen Elite lange gezogen wurde, verschwimmt im öffentlichen Diskurs. Davon zeugt unter anderem eine Äußerung aus der Armeeführung im vergangenen Monat, in der beide Gruppen als „zwei Seiten einer Medaille“ bezeichnet wurden.