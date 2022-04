Regierungskrise : Pakistanischer Präsident löst Parlament auf

Aktualisiert am

Eigentlich sollte sich der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan am Sonntag einem Misstrauensvotum stellen. Doch das wurde nicht abgehalten. Nun löst Präsident Arif Alvi das Parlament auf.

Unterstützer des unter Druck geratenen pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan vor dem Parlament in Islambad am 3. April 2022 Bild: AP

Inmitten einer massiven innenpolitischen Krise hat der pakistanische Präsident Arif Alvi das Parlament des Landes aufgelöst. Alvi habe dem Rat des Ministerpräsidenten Imran Khan zugestimmt, die Nationalversammlung aufzulösen, hieß es in einer Erklärung des Sekretariats des Präsidenten am Sonntag. Eine vorgezogene Parlamentswahl muss damit in spätestens 90 Tagen stattfinden.

Kurz davor hatten sich die Ereignisse in dem Land überschlagen. Ein Parlamentssprecher hatte eine für Sonntag angesetzte Misstrauensabstimmung gegen Khan wegen angeblicher Verfassungswidrigkeit nicht abgehalten. Kurz darauf bat Khan in einer Videobotschaft den Präsidenten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen abzuhalten.

Wachsende Kritik wegen wirtschaftlicher Lage

Die Opposition erklärte das Vorgehen des Parlamentssprechers als verfassungswidrig und forderte die Abhaltung des Misstrauensvotums gegen Khan im Parlament. Beobachter waren davon ausgegangen, dass der 69 Jahre alte Khan dieses verliert, da er nur über eine dünne Mehrheit im Parlament verfügte und sich Koalitionsparteien und eigene Parteimitglieder zuletzt von ihm abgewandt hatten. Wegen der wirtschaftlichen Lage sieht er sich wachsender Kritik ausgesetzt.

Die Oppositionsparteien hatten den früheren prominenten Kricket-Spieler aufgefordert, bereits vor dem am Sonntag geplanten Misstrauensvotum zurückzutreten. Wegen des nicht abgehaltenen Votums wollen sie nun den Obersten Gerichtshof anrufen. Zudem werde die Opposition einen Sitzstreik im Parlament beginnen, teilte ihr Anführer, Bilawal Bhutto Zardari, mit.

Kahn hatte zuletzt den Vereinigten Staaten vorgeworfen, seinen Sturz zu betreiben. Er sprach von einer ausländischen Verschwörung, durch die er entmachtet werden sollte. Nach den Äußerungen kam es zu mehreren antiamerikanischen Protesten. Die Regierung in Washington wies die Vorwürfe zurück.

Politische Beobachter erklärten, Khan sei 2018 mit Unterstützung des in Pakistan sehr mächtigen Militärs zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Später habe er die Gunst der Generäle wegen verschiedener Streitigkeiten verloren. Khan bestreitet, jemals vom Militär gefördert worden zu sein.