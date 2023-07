Sicherheitskräfte nehmen während der Unruhen am 10. Mai in Lahore einen Anhänger Imran Khans fest Bild: AP

Nach den heftigen Unruhen Anfang Mai sah es so aus, als werde Pakistan in nächster Zeit nicht wieder zur Ruhe kommen. Manche Beobachter hielten sogar einen Bürgerkrieg für möglich. Entladen hatte sich der Volkszorn im ganzen Land nach der Verhaftung des zum Politiker gewandelten einstigen Kricketstars Imran Khan am 9. Mai. Die Machthaber schienen in einer Zwickmühle zu sein: Auf das Ende des Mandats von Parlament und Regierung im Sommer müssen Wahlen folgen – und Khans Aussichten wurden immer besser, sie zu gewinnen. Einen Sieg Khans aber – so viel war klar – würde die Armee mit aller Macht verhindern. Doch gleichzeitig schien jede Machtdemonstration des Establishments ihm nur noch mehr Anhänger zuzutreiben. Das Momentum lag allem Anschein nach auf seiner Seite.

Kaum jemand hätte deshalb darauf gewettet, dass es wirklich bald zu Wahlen kommt. Doch am Donnerstag verkündete Ministerpräsident Shehbaz Sharif im Fernsehen, dass er die Amtsgeschäfte im August an eine Übergangsregierung übertragen werde. Einen genauen Termin für die Wahl nannte er nicht, doch es ist klar, dass sie unter diesen Umständen spätestens im November stattfinden wird. Nun spricht einiges dafür, dass das hybride Regime der Atommacht Pakistan zurück in seine gewohnten Bahnen kommt, in denen eine gewählte Regierung die Amtsgeschäfte führt, während die Generäle im Hintergrund die wichtigen Hebel in der Hand behalten.