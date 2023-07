Nach dem verheerenden Anschlag auf eine Parteiversammlung im Westen Pakistans hat die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) die Tat für sich reklamiert. Am Montag teilte der IS über sein Propagandaorgan „Amak“ mit, ein Selbstmordattentäter habe den Sprengsatz im Distrikt Badschaur an der Grenze zu Afghanistan gezündet, der am Sonntagnachmittag zwischen den Teilnehmern einer Versammlung der islamistischen JUI-F detonierte.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Augenzeugen zufolge waren Hunderte Parteimitglieder und lokale Führer zu der Zusammenkunft unter freiem Himmel gereist. Die Polizei der Provinz Khyber Pakhtunkhwa teilte am Montag mit, dass mindestens 54 Menschen getötet und 83 weitere verletzt worden seien. Pakistanische Medien berichteten, dass mehrere lokale Parteikader unter den Opfern seien.

Zahlreiche pakistanische Politiker verurteilten die Tat, darunter Ministerpräsident Shehbaz Sharif und der frühere Ministerpräsident Imran Khan, dessen Partei PTI in der Grenzprovinz ebenfalls viele Anhänger hat. Die JUI-F, die „Versammlung der Islamgelehrten“, ist eine der traditionellen islamistischen Parteien in Pakistan.

Sicherheitslage verschlechtert sich weiter

Obwohl sie enge Verbindungen in extremistische Kreise pflegt, gehört sie als kleinerer Partner der Regierungskoalition in Islamabad an. Sie hat in der Grenzprovinz zu Afghanistan, in der der Anschlag verübt wurde und zahlreiche Dschihadistenmilizen aktiv sind, ihre Hochburg. Den bewaffneten Kampf gegen den pakistanischen Staat lehnt die JUI-F aber klar ab.

Die Sicherheitslage in der Grenzregion zu Afghanistan hatte sich zuletzt immer weiter verschlechtert. Beinahe wöchentlich kommt es zu Anschlägen. Im ganzen Land sind laut dem Pakistanischen Institut für Konflikt- und Sicherheitsstudien in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits 389 Menschen bei Anschlägen getötet worden. Die meisten verheerenden Taten gingen auf die Rechnung der TTP, die nach zwischenzeitlichen Waffenstillstandsverhandlungen den Kampf gegen den pakistanischen Staat wieder aufgenommen hatten. Allerdings richten sich die Angriffe der TTP meist gegen die Sicherheitsbehörden. Im Januar hatte ein Attentäter der TTP in einer Moschee auf einem Polizeigelände in der Provinzhauptstadt Peschawar mehr als 80 Menschen getötet.

Mehr zum Thema 1/

Daher hatten pakistanische Sicherheitskreise schon vor dem Bekenntnis vom Montag den regionalen IS-Ableger ISPK hinter der Tat vermutet. Der ISPK war in den Jahren 2014 und 2015 in den Stammesgebieten in der Grenzregion unter anderem auch aus einzelnen Gruppen der TTP entstanden, die damals der Führung des IS die Treue schworen. Fachleute gehen davon aus, dass der ISPK nach dem Untergang des IS-Herrschaftsgebiets in Syrien und dem Irak inzwischen das wichtigste Netzwerk innerhalb des IS ist. ISPK hat seine Rückzugsräume vor allem in den schwer zugänglichen Grenzregionen auf der afghanischen Seite, wo er jedoch von den dort herrschenden Taliban mit aller Härte bekämpft wird. Zuletzt hatte es mehrfach Vermutungen gegeben, dass der ISPK seinen Kampf auch in Pakistan intensivieren könnte.