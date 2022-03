Regierungskrise in Pakistan : Imran Khan vor dem Aus?

Es sind turbulente Tage, die die Atommacht Pakistan gerade erlebt. Für diesen Freitag ist in der Nationalversammlung eine Vertrauensabstimmung über Ministerpräsident Imran Khan angesetzt. Vierzig Abgeordnete seiner Regierungspartei PTI haben bereits angekündigt, gegen Khan und für den Antrag der Opposition zu stimmen – trotz aller Drohungen.

Mehr als zwanzig von ihnen fanden vor einigen Tagen in einem Gästehaus der von der Opposition regierten Provinz Sindh Zuflucht, wo ihnen ein Mob aufgebrachter Anhänger Khans nachstellte. Doch nun rücken auch die drei kleinen Koalitionspartner vom Ministerpräsidenten ab. Und so stehen die Chancen, dass Khan mit seiner ohnehin dünnen Mehrheit die Vertrauensabstimmung übersteht, mehr als schlecht, selbst wenn es seinen Leuten gelingen sollte, das Votum noch für ein paar Tage hinauszuzögern, um die Abweichler zu bearbeiten.

Unfähig, die Wirtschaftskrise zu bewältigen

Dass der Stern der einstigen Cricket-Legende Khan sinkt, zeichnet sich schon seit einer Weile ab. Khan, der 2018 erstmals zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, trat damals mit dem Erneuerungsversprechen an, die Macht der beiden traditionellen – und von mächtigen Familien gesteuerten – Parteienblöcke Muslimliga (PML-N) und Volkspartei (PPP) aufzubrechen, die Wirtschaft in Gang zu bringen und das Land vom Einfluss des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu lösen.

Doch spätestens mit der Corona-Pandemie stürzte das Land in eine tiefe Wirtschaftskrise, die Inflation stieg immer weiter und Khans Regierung erwies sich als unfähig, die Herausforderungen zu bewältigen. Zuletzt musste er sogar beim IWF um neue Kredite mit strengen Auflagen bitten. Bei den Kommunalwahlen in der PTI-Hochburg Khyber Pakhtunkhwa, der Grenzprovinz zu Afghanistan, musste die Partei im Winter eine herbe Niederlage einstecken und landete nur auf dem zweiten Platz.

Vor allem aber zeigte sich in den vergangenen Monaten, dass die wohl wichtigste Stütze von Khans Regierung von ihm abrückt: das pakistanische Militär. Seit der Staatsgründung 1947 gilt die Armee, die sich schon vier Mal selbst an die Regierung geputscht hat, als die eigentliche Macht in Pakistan. Sie verfügt über ein riesiges Wirtschaftsimperium, kontrolliert die Sicherheitsdienste und kann auf praktisch jeden Bereich des öffentlichen Lebens einwirken.

Wie kein anderer vor ihm soll Khan auf die Macht des „Establishments“ gesetzt haben, wie die Armeeführung in Pakistan genannt wird. Viele sagen, dass das politische Leichtgewicht ohne das Militär niemals Ministerpräsident geworden wäre. Unter Khans Regierung nahm die Verfolgung politischer Gegner immer weiter zu. Oppositionspolitiker wurden unter Korruptionsvorwürfen ins Gefängnis gesteckt, kritische Journalisten erhielten Publikationsverbot, wurden verprügelt und manche sogar ermordet.

Lieber diskret im Hintergrund wirken

Doch je größer der Druck auf die Gesellschaft wurde, desto mehr wuchs auch die Kritik an der Macht der Armee – und daran kann der tiefe Staat in Pakistan kein Interesse haben. Der Schutz der eigenen Interessen steht für die Generäle an oberster Stelle. Schon während der Zeit der vier Putschregierungen in der pakistanischen Geschichte hatte die Armee immer wieder feststellen müssen, dass es nicht unbedingt in ihrem Interesse liegt, die eigene Macht allzu sehr zu exponieren und dadurch auch für die Fehler der Politik in die Verantwortung gezogen zu werden. Das diskrete Wirken im Hintergrund erwies sich meist als förderlicher.

Also ließ das Militär Khan offenbar fallen, zumal der durch seine erfolglose Wirtschaftspolitik auch im Volk immer unbeliebter wurde. Schon im Herbst hatte es zwischen Armeechef Qamar Javed Bajwa und Khan offene Unstimmigkeiten über die Besetzung der Spitze des mächtigen Militärgeheimdienstes ISI gegeben.

Als deutliches Zeichen, dass Khan nicht mehr unter dem Schutz des Establishments steht, konnte auch gelesen werden, dass mehrere prominente Journalisten und Regierungskritiker wieder in ihre alten Positionen zurückkehren konnten, darunter der bekannte Fernsehmoderator Hamid Mir, der fast ein Jahr lang nicht hatte auftreten dürfen. Seit einigen Wochen ist Mir wieder mit seiner Politiktalkshow zur besten Sendezeit zurück und zieht dort in aller Offenheit gegen Khans Regierung zu Felde.

Die gemeinsame Verfolgung durch den Sicherheitsapparat brachte in den letzten Monaten sogar die verfeindeten Oppositionsblöcke wieder zueinander. Die vom einstigen Präsidenten Zulfikar Ali Bhutto gegründete PPP und die vom früheren Ministerpräsidenten Nawaz Sharif dominierte PML-N hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten meist an der Macht abgewechselt. Nun haben beide Seiten offenbar eine Machtteilung bis zu den für das kommende Jahr anstehenden regulären Parlamentswahlen vereinbart.

Aus parteinahen Kreisen ist zu hören, Shehbaz Sharif, der Bruder der PML-N-Eminenz Nawaz Sharif, solle Ministerpräsident werden, während die PPP den Vorsitz beider Parlamentskammern und das Außenministerium bekomme. Letzteres solle Bilawal Bhutto Zardari zufallen, dem 34 Jahre alten Enkel des Parteigründers Zulfikar Ali Bhutto und Sohn der 2007 bei einem Anschlag getöteten früheren Ministerpräsidentin Benazir Bhutto, den die Partei zur künftigen Führungsfigur aufbauen will.