Weil russische Abgeordnete anreisen, wollen die Ukraine und Litauen die Parlamentarische Versammlung der OSZE boykottieren. Was bedeutet das für die Sicherheitsorganisation? Drei Fragen an Österreichs Außenminister.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg will Dialogkanäle mit Russland offenhalten. Bild: dpa

Die Parlamentarische Versammlung der OSZE in der kommenden Woche wird von einigen Teilnehmerstaaten wie der Ukraine oder Litauen boykottiert, weil die russischen Teilnehmer kommen dürfen. Bei zwei OSZE-Veranstaltungen im vergangenen Jahr in Großbritannien und Polen wurden die russischen Delegationen wegen der Aggression gegen die Ukraine ausgeladen. Herr Minister, welche Folgen hat das für diese Sicherheitsorganisation, die ja in Wien ihren Sitz hat?

Es stellen sich Grundsatzfragen. Man darf bei aller berechtigten Emotionalität die Geschichte dieser Organisation nicht vergessen. Sie ist 1975 mit dem Helsinki-Prozess auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geschaffen worden. Man kam zu dem Schluss, man braucht Dialogkanäle. Wir brauchen sie auch jetzt noch, und in Zukunft wohl noch mehr. Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden, die Geographie ändert sich nicht, Geschichte ändert sich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir die Plattformen, die unsere politischen Vorfahren geschaffen haben, jetzt nicht fahrlässig oder gar mutwillig zu Bruch gehen lassen. Wir werden sie irgendwann brauchen, spätestens am Tag danach. Wir hoffen doch alle, dass es in diesem Krieg, diesem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, einen Tag danach gibt und wir dann wieder Raum für Diplomatie und Dialog haben werden.

Wenn alle westlichen Länder boykottieren würden, dann hätte das die Folge, dass Russland im Raum alleingelassen würde mit Staaten, die nicht eindeutig hier oder dort sind. Treiben wir sie damit erst Recht in die Arme Putins?

So simpel ist es nicht. Aber die OSZE ist die einzige Organisation, die alle Staaten von Vancouver bis Wladiwostok versammelt. Sie ist gerade aus europäischer Sicht eine wesentliche Plattform der Zusammenarbeit und des Dialogs, zum Beispiel für den Südkaukasus, Stichwort Armenien und Aserbaidschan, oder mit zentralasiatischen Staaten. Ich glaube, diese Staaten täten sich schwer mit einer Organisation, die ausschließlich aus europäischen Staaten ohne Russland bestünde, oder aber ausschließlich aus Russland und seinen Gleichgesinnten.

Gehen diese Ausladungen und Boykottdrohungen an die Substanz der Organisation?

Ich sehe das nicht, aber man muss sicher sorgsam sein. Wir müssen uns grundsätzlich vor Augen führen: Die OSZE war nie ein Klub der Gleichgesinnten. Ein Multilateralismus à la Facebook, wo ich nur noch mit Leuten zu tun habe, die meinen Content teilen, ist sinnlos. Denken wir an die Geschichte der Dreißigerjahre und des Völkerbundes. Passen wir auf, was wir uns wünschen.