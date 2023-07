An diesem Freitag treffen sich Minister, hohe Beamte und andere Vertreter von mehr als 50 Staaten zu einer Konferenz zum Klimaschutz in Wien. Sie wird von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) veranstaltet, die ihren Sitz in der österreichischen Hauptstadt hat. Erwartet werden die zuständigen Regierungsmitglieder mehrerer EU-Staaten, darunter Außenministerin Annalena Baerbock, ferner der amerikanische Klimaschutzbeauftragte und frühere Außenminister John Kerry. Auch die zuständigen Minister von Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, Kirgistan und Tadschikistan, die als Nachfolgestaaten der Sowjetunion der OSZE angehören, haben sich angekündigt. Nur zwei der 57 OSZE-Staaten haben nicht zugesagt: Russland und Belarus.

OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid sagt: „Klimawandel ist eine Herausforderung auf allen Feldern, auch der Sicherheit.“ Konkrete Ergebnisse, etwa verbindliche Klimaziele, sind von der eintägigen Veranstaltung nicht zu erwarten. Brisante Punkte über die gesprochen wird, gibt es gleichwohl. So stehen die Klimafolgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Agenda, womit Russland seine Absage begründet. Ein Expertenpapier zu diesem Thema liegt vor. Auch jenseits dieses großen Konflikts gibt es Fragen, für deren Klärung die OSZE eine potentielle Plattform darstellt.