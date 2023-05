Russland hat durch die Deportation von Kindern aus der Ukraine schwere Verstöße gegen Menschenrechte und spezifische Kinderrechte sowie die Genfer Konventionen begangen, bis hin zu Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu diesen Schlussfolgerungen kommt ein Bericht einer Untersuchungsmission für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sie hatte den Auftrag, Fakten und Umstände im Zusammenhang mit der Verschleppung von Kindern festzustellen und rechtlich zu bewerten. Am Donnerstag wurde der Bericht im OSZE-Rat in Wien behandelt.

Die Mission ist von einer Gruppe von 45 Teilnehmerstaaten nach dem sogenannten Moskauer Mechanismus beauftragt worden, darunter auch Länder wie Ungarn, Serbien und die Türkei, nicht hingegen Armenien, Aserbaidschan und die zentralasiatischen Staaten. Die Ukraine hat kooperiert, Russland hat ein entsprechendes Ansuchen nicht beantwortet. Den Report verfasst haben die Juristinnen Veronika Bílková (Tschechische Republik), Cecilie Hellestveit (Norwegen) und Elina Šteinerte (Lettland).

Es geht zum einen um Waisen, die größtenteils in Heimen leben, zum anderen um von ihren Eltern getrennte Kinder, die aus von russischen Kräften (zeitweise) kontrollierten ukrainischen Gebieten nach Russland oder in von Russland weiterhin besetzte Gebiete gebracht wurden.

Bis nach Sibirien und an die Pazifikküste gebracht

Die Tatsache, dass das in großer Zahl geschehen ist, wird nicht nur von der Ukraine, sondern grundsätzlich auch von Russland anerkannt, wobei mangels Dokumentation ungewiss ist, wie viele Kinder es genau betrifft. Die Mission geht von mehreren Hunderttausend aus. Vor allem drei Begründungen gab die russische Seite dafür an: Evakuierung zum Schutz vor (Kriegs-)Gefahr, Verbringung zum Zweck der Adoption oder Pflegschaft sowie angeblich befristete Verbringung in sogenannte Erholungslager.

Dass Kinder offen zwecks Adoption weggebracht wurden, betrifft die Gebiete, die Russland nach eigenem Verständnis annektiert hat, im Falle der Krim also schon seit 2014. Bei den Erholungslagern wurde Eltern und Sorgeberechtigten vorgegaukelt, dass es sich nur um einige Wochen handle; vielfach wurde Druck ausgeübt, um eine Einwilligung zu bekommen, oder es lag gar keine vor.

Tatsächlich wurden die Kinder in der Regel dauerhaft in Russland belassen, von Lager zu Lager gebracht, teils bis nach Sibirien und an die Pazifikküste, und vielfach dann eingeschult. Es gibt auch Fälle, in denen Kinder an sogenannten Filtrationszentren von ihren Eltern getrennt und nach Russland verschleppt wurden.

Russland hätte Verbleib dokumentieren müssen

Was die Evakuierungen betrifft, so kommt die Mission zu dem Schluss, dass sie teilweise zu rechtfertigen waren, teilweise aber auch nicht. Auf jeden Fall sei Russland unabhängig von der Begründung seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, die Kinder schnellstmöglich zu ihren Angehörigen zurückzubringen, diese zu verständigen oder wenigstens ihren Verbleib zu dokumentieren.

Stattdessen sei verschleiert worden, und wenn einzelne Eltern ihre Kinder aufspüren konnten, dann sei vielfach die Rückholung mit Schikanen und Kosten erschwert worden. Den Kindern sei auf vielfältige Weise ihr Recht auf Identität genommen worden, etwa durch Indoktrination mit russisch-nationaler Ideologie. Gegen zahlreiche Rechte verstoße die erleichterte Einbürgerung und die geförderte Adoption, bei der es nach russischem Recht möglich ist, eine neue Geburtsurkunde mit gefälschtem Geburtsdatum und -ort auszustellen.

Insgesamt, so folgern die Autorinnen, hätten zahlreiche und einander überlappende Verletzungen der Rechte der verbrachten Kinder stattgefunden. Die Praxis könnte sogar „ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wegen ‚Deportation oder erzwungenem Be­völkerungstransfer’ darstellen“.