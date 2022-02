Frontbesuch in der Ostukraine : Unter Beschuss

Wenige Kilometer von der „Kontaktlinie“ entfernt: Ein ukrainischer Soldat schaut am Samstag in Nowoluhanske in der Ostukraine aus seinem Unterstand. Bild: AP

Am Samstag hat Galina Kalinina, die im Städtchen Schtschastja in der Ostukraine einen Filmklub betreibt, ein kurzes Video auf Facebook gestellt. Man schaut auf die Häuser des Ortes, hört mehrfach ein Knallen oder Krachen, und die Vögel fliegen in Richtung des Betrachters. Darüber stehen Galinas Worte: „Der Morgen begann mit Krieg.“

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Am selben Tag hatte die ukrainische Armee kurzfristig angeboten, Journalisten aus der Hauptstadt Kiew in den Osten des Landes zu befördern. Nun steht eine Gruppe im Städtchen Nowoluhanske, wenige Kilometer von der „Kontaktlinie“ entfernt. „Kontaktlinie“ wird in der Sprache der Diplomaten der 450 Kilometer lange Streifen genannt, an dem sich die ukrainische Armee und die von Russland personell und anderweitig unterstützen Kämpfer gegenüberstehen. Man könnte auch von einer Front sprechen. In Nowoluhanske sieht man vierstöckige alte Wohnblocks mit vom Ruß verdunkelten Fassaden. Manche der Fenster sind zugeklebt, die Wohnungen offenbar unbewohnt. Man sieht auch neue Blocks, die aber nicht fertig geworden sind. Jetzt stehen sie als Bauruinen am Ortseingang.