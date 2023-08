Der dänische Vejle Fjord ist kollabiert. Fische gibt es kaum noch. Seegras sucht man vergeblich. Vielen Buchten der Ostsee droht ein ähnliches Schicksal. Doch an den Ursachen ändert sich so gut wie nichts.

Vor den kleinen roten Holzhütten sitzen ein paar Männer in der Morgensonne. Am Steg vor ihnen liegen Boote, aber raus zum Fischen fährt heute keiner. Es gebe keine Fische mehr hier im Vejle Fjord, sagt Benny Villadsen, der Mitglied im örtlichen Amateurfischerverein ist, zu dem das Gelände gehört. Villadsen lebt seit Ende der Neunzigerjahre in Vejle. Damals sei am Steg alles voller Seegras gewesen, sagt er, man habe mit den Booten erst mal zwei-, dreihundert Meter rauspaddeln müssen, damit sich all die Pflanzen nicht in der Motorschraube verhedderten. Heute? Unter Wasser alles kahl, die Bucht sei tot.

Unterwasseraufnahmen aus dem Vejle Fjord sorgten kürzlich in Dänemark für Aufsehen. Forscher hatten die Bucht kartographiert und mit einer Art Schlitten unter Wasser 70 Stunden Filmmaterial aufgenommen. Sie sahen dabei nur einen einzigen Fisch.