Ostern in der Ukraine : Das Coronavirus in den moskautreuen Kirchen

Das orthodoxe Osterfest steht bevor. Doch das berühmte Höhlenkloster in Kiew ist abgeriegelt, die Hälfte der Mönche mit dem Coronavirus infiziert. Werden sie sich an die Beschränkungen halten?

In den Ostkirchen steht das Osterfest bevor: Nach dem julianischen Kalender, nach dem die orthodoxen Kirchen sich richten, fällt es auf dieses Wochenende. Üblicherweise wird der Kulitsch, der Osterkuchen, gesegnet, und die Gläubigen drängen sich in feierlichen Osternachtsgottesdiensten, die in einer Prozession um die Kirche gipfeln.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Das Kiewer Höhlenkloster mit seinen 14 Kirchen und Kapellen, eine Touristenattraktion in der Innenstadt, sah am orthodoxen Karfreitag jedoch ganz anders aus. Polizei und Nationalgarde haben die Klosteranlage am Hang über dem Dnjepr abgeriegelt, medizinisches Personal und Desinfektionstrupps sind im Einsatz. Bittere Tage für das Kloster, in dem im Mittelalter die ersten Mönche in unterirdischen Gängen und Zellen lebten und das, mit dem seltenen Ehrentitel „Lawra“ versehen, eines der wichtigsten Klöster der Orthodoxie weltweit ist.