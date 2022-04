Prozess gegen Kavala : Erdogans Zorn kennt keine Grenzen

Die Liste der politischen Gefangenen in der Türkei ist lang, ebenso die der politisch motivierten Prozesse. Denn die türkische Justiz hat ihre Unabhängigkeit in dem Maße verloren, wie Präsident Recep Tayyip Erdogan alle Macht in seinem Präsidialpalast bündelt und über seine Anwälte in die Justiz eingreift. Diese Anwälte bilden mit einem kleinen Kreis von Richtern und Staatsanwälten die „Istanbul-Gruppe“, die die großen politischen Prozesse der Türkei steuert.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Erdogan benutzt die Justiz, um seine Feinde zu verfolgen, aber auch seine Kritiker und dissidente Stimmen. Seit 2007 hat für ihn der Kampf gegen sie Priorität. In jenem Jahr drohte erst das Militär mit einem Putsch, sollte Abdullah Gül zum Staatspräsidenten gewählt werden. Dann scheiterte im Verfassungsgericht das Verbot von Erdogans mit absoluter Mehrheit regierender AKP an nur einer Stimme.