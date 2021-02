Oslos Außenministerin mahnt : Wenn der Klimawandel die Sicherheit bedroht

Für die norwegische Außenministerin besteht kein Zweifel am Zusammenhang von Klimawandel und Sicherheitsfragen. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will Oslo das Bewusstsein dafür schärfen.

Ine Eriksen Søreide ist als Außenministerin Norwegens einmal so weit geflogen wie nie zuvor in ihrem Leben, und konnte sehen, was der Klimawandel am anderen Ende der Welt bedeutet. Die Politikerin der konservativen Partei Høyre besuchte Tuvalu, einen kleinen Inselstaat im Pazifik. Hier ist die Landfläche manchmal nur wenige Meter schmal, und so wird jeder Zentimeter, den der Meeresspiegel steigt, zur Bedrohung. „Das war eine ganz besondere Erfahrung“, sagt Søreide im Gespräch mit der F.A.Z. „Jeden Tag sehen die Menschen dort den Klimawandel als existentielle Bedrohung, und als ich dort war, konnte ich gut nachvollziehen, warum das so ist.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Norwegen hat Anfang des Jahres den Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen, den Deutschland freigemacht hat, und wie Berlin in seinen zwei Jahren zuvor, so hat auch Oslo sich nun viel vorgenommen: von der Stärkung des Multilateralismus bis zur größeren Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen. Ganz weit oben auf der norwegischen Agenda für die kommenden zwei Jahre im Sicherheitsrat steht aber ein Thema, das auch schon Deutschland vorangetrieben hatte: die Verbindung von Klimawandel und Sicherheit.