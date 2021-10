Scheitern des Westens : Orwell und der Schrecken des Kolonialismus

Lange vor dem Debakel der NATO in Afghanistan erkannte George Orwell als Polizist in Burma den Horror der westlichen Kriege im Osten – und ihre Aussichtslosigkeit. Welchem Schluss zog er daraus?

Im Jahr 1936, fünfundachtzig Jahre bevor die letzten Flugzeuge der NATO, die Laderäume voll von verängstigten Menschen, am Flughafen Kabul abhoben, schrieb George Orwell die Kurzgeschichte „Shooting an Elephant“. Es ist die Geschichte von einem, der das Richtige will und das Falsche tut. Der Schauplatz ist die britische Kolonie Burma, heute Myanmar, wo Orwell als junger Mann ein paar Jahre bei der Polizei diente. Ein Elefant in Brunft hat sich losgerissen und randaliert in den Hütten der Einheimischen. Schon hat er einen Kuli getötet und einen Müllwagen demoliert. Ein englischer Polizist wird geholt, er trägt eine schwere Elefantenbüchse, „ein schönes deutsches Ding“.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Jetzt steht er vor dem Elefanten. Nur: Das Monstrum ist kein Monstrum mehr. Vielleicht lässt die Brunft schon nach. Der Elefant jedenfalls grast verträumt in einem Reisfeld „mit dieser etwas sorgenvollen, großmütterlichen Miene, die Elefanten haben“. Der Officer zögert. „Sobald ich den Elefanten sah, wusste ich mit vollkommener Gewissheit, dass ich ihn nicht erschießen sollte“, schreibt Orwell. „Mir schien, es wäre Mord.“