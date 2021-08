Flucht aus Afghanistan : „Dort ist die Hölle und hier das Paradies“

Die Chance für die noch in Kabul ausharrenden Ortskräfte auf ein Leben in Sicherheit sinkt immer weiter. Dies ist die Geschichte von zwei Männern: Einer hat es ins Flugzeug geschafft, der andere nicht.

Hunderte Afghanen belagern den Flug­hafen von Kabul in der Hoffnung auf ­Rettung, hier zu sehen in Form eines Flugzeugs der amerikanischen ­Luftwaffe. Bild: AP

Als Erstes ging Zalmai Ahmadi in den Karstadt und kaufte sich eine Jeans. Er brauchte ja etwas zum Anziehen. Mit seiner Frau und den vier Kindern war er mit nichts als den Klamotten am Leib aus Kabul gekommen. In der Maschine der Bundeswehr weinten die Geretteten vor Erleichterung. Und auch auf den kalten Fliesen der Flughafenhalle in Usbekistan waren sie glücklich, im Flugzeug nach Frankfurt, im Bus nach Hamburg.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Sie lebten von trockenen Keksen, Wasser aus Plastikflaschen und dem unbeschreiblichen Gefühl von Freiheit. Die Kinder staunten über die grünen Wiesen, bei jedem Halt rannten sie aufgeregt um den Bus herum und atmeten die kühle, deutsche Luft ein.

Ahmadi ist einer der vielen sogenannten Ortskräfte, die in Afghanistan jahrelang für deutsche Soldaten und Beamte gearbeitet haben – bis die abzogen und die Taliban kamen. Vergangene Woche hat die F.A.S. über ihn und seine Vorgeschichte berichtet. Hier soll erzählt werden, wie es weiterging. Und auch davon, wie es nicht weiterging, für die allermeisten anderen.

„Ich konnte den andern nicht helfen“

Denn wer es schafft und wer nicht, dafür gibt es keine Logik. All das, was man sich in Berlin ausgedacht hat, wer wann mit welchem Vertrag „visaberechtigt“ ist und wer nicht, all das wurde mit dem Einmarsch der Taliban in Kabul hinfällig. Was will man mit einer ausgedruckten E-Mail vom Auswärtigen Amt, wenn am Flughafen Krieg ist? Nicht mal ein deutscher Pass hilft, wenn es kein Durchkommen gibt, wenn im Dunkeln Schüsse fallen, wenn Panik ausbricht.

Ahmadi kann kaum glauben, dass ihm das Wunder gelungen ist. „Ich habe meine Frau und meine Kinder aus dieser Scheiße rausgeholt. Bin ich ein Held oder nicht?“ Es ist keine Frage, es ist eine Art Überlebensschrei. Dann beschleichen ihn wieder Schuldgefühle. „Ich konnte den andern nicht helfen.“

Noch vor ein paar Tagen hatte Ahmadi ein Video seiner weinenden Tochter geschickt, nun lächelt dasselbe Mädchen von einem Sitz im Bus, hinter ihr Felder und Wiesen und keine Rauchgranate weit und breit. „Sie versteht alles“, sagt Ahmadi, obwohl sie erst neun ist.

Dass sie hier zur Schule gehen darf. Dass ihr kleiner Bruder keine Waffe tragen muss. Und vor allem, dass hier keiner ihren Vater holen wird, und wenn doch, dann nur zu irgendeinem Amt. „Was soll ich sagen.“ Ahmadi atmet kurz ein. „Dort ist die Hölle und hier das Paradies.“

Fünfhundert Dollar hat sie im BH durch die Checkpoints geschmuggelt

Ein bisschen kalt ist es im Paradies, im Flüchtlingsheim hat Ahmadi eine alte North-Face-Jacke bekommen, die er gar nicht schlecht findet. Seine Frau braucht auch eine, aber sie will eine schicke neue. Und Wimperntusche.

Fünfhundert Dollar hat sie im BH durch die Checkpoints geschmuggelt. Ahmadi weiß nicht viel von Schminke und schicken Jacken, aber er ist einfach froh, dass sie hier aussehen können, wie sie wollen. Dass er sich rasieren und die Haare schneiden darf. Und dass seine Frau nicht unsichtbar wird.

In der Innenstadt hat Ahmadi erst einmal die afghanischen Restaurants inspiziert. „Sehr schlecht“ seien die, sagt er mit gerümpfter Nase. Seine Frau solle denen mal zeigen, wie man richtig afghanisch kocht. Ein Restaurant, das wäre doch was, das würde richtig gut laufen, ist Ahmadi sicher. Schließlich haben auch die deutschen Soldaten ihre Teigtaschen mit Spinat und Hackfleisch geliebt.