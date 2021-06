„Order!“ : John Bercow wechselt zur Labour-Partei

Aktualisiert am

Letzter Tag im Amt: John Bercow, Präsident des britischen Unterhauses, steht am 31. Oktober 2019 vor dem Parlament. Bild: dpa

Der frühere britische Parlamentspräsident John Bercow kehrt den Tories den Rücken und schließt sich der oppositionellen Labour-Partei an. In einem Interview mit dem „Observer“ kritisierte er die Konservativen unter der Führung von Premierminister und Parteichef Boris Johnson als „reaktionär, populistisch, nationalistisch und manchmal sogar fremdenfeindlich“. Johnsons Regierung müsse abgelöst werden und nur die Labour-Partei sei in der Lage, dieses Ziel zu erreichen, sagte Bercow.

Der langjährige Präsident des Unterhauses bezeichnete Johnson als „erfolgreichen Wahlkämpfer, aber miserablen Regierungschef“. Der Premierminister habe keine Vision für eine „gerechtere Gesellschaft“. Immer mehr Menschen hätten es satt, „Lügen und leere Parolen“ zu hören, sagte Bercow.

Mit seinem eigenwilligen Stil hatte Bercow mehr als drei Jahre lang im Zentrum der äußerst emotional geführten Parlamentsdebatten rund um den Brexit gestanden. Seine legendär gewordenen „Order“-Rufe, mit denen er die Abgeordneten zur Ruhe ermahnte, hallten mehr als 14.000 Mal durch das Londoner Unterhaus.

Befürworter des britischen EU-Austritts werfen Bercow vor, die Ratifizierung des Austrittsabkommens bewusst verzögert zu haben. Ein Bericht aus dem Jahr 2018 beschuldigt ihn zudem, einer Parlamentskultur vorgestanden zu haben, in der „Mobbing, Belästigung und sexuelle Belästigung“ gedeihen konnten. Bercow wies die Vorwürfe zurück.

Im vergangenen August verweigerte ihm Johnson einen Sitz britischen Oberhaus. Der 58-Jährigealte Politiker ist der erste „Speaker“ in mehr als zwei Jahrhunderten, dem diese Ehre nicht zuteil wurde.