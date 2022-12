Pressekonferenz in Budapest : Orbán setzt weiter auf Russland

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán setzt darauf, dass die Wirtschaft seines Landes weiterhin zumindest zu einem gewissen Anteil mit derjenigen Russlands verbunden bleibt, besonders im Energiesektor. Das machte Orbán am Mittwoch in Budapest auf einer Pressekonferenz zum Jahresausgang deutlich. Er bezeichnete Tendenzen zur Entflechtung der global verbundenen Wirtschaft als überaus schädlich. Er setze weiterhin auf Verbindungen nicht nur zu Russland, sondern auch zu China und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften im Fernen Osten.

Orbán rechnete es sich als eine der wichtigsten Leistungen des bald ab­ge­laufenen Jahres an, dass Ungarn nicht in den Krieg in der östlichen Nachbarschaft hineingezogen worden sei. Das sei anders als bei anderen Staaten der EU und NATO, die bis zu den „Knöcheln“, „Knien“ oder sogar „bis zum Hals“ im Krieg in der Ukraine steckten, je nachdem, ob sie Waffen lieferten, ukrainische Soldaten ausbildeten oder gar „operativ“ beteiligt seien. Orbán machte sich für einen möglichst umgehenden Waffenstillstand und anschließende Friedensverhandlungen stark. Allerdings seien „echte“ Friedensverhandlungen nur mit Beteiligung der Vereinigten Staaten möglich.

Ukraine kämpfe nicht “für uns“

Dass es weiterhin eine unabhängige und souveräne Ukraine gebe, liege auch im Interesse Ungarns. Doch sei er, sagte Orbán, im Unterschied zur polnischen Führung nicht der Auffassung, dass die Ukrainer auch „für uns“ kämpfen. Die Ukraine kämpfe vielmehr und „übrigens heldenhaft“ um das eigene Überleben.

Ungarn werde weiterhin humanitäre Hilfe leisten, sagte der Ministerpräsident und verwies auf Hunderttausende Flüchtlinge, die Ungarn unterstützt habe; hauptsächlich bei der Durchreise. In einem Nebensatz wies Orbán auch darauf hin, dass ukrainische Sanitäter auch in Ungarn ausgebildet würden. Er selbst habe sich in Brüssel auch nicht gegen europäische Finanzhilfe für die Ukraine ausgesprochen, sondern nur gegen einen gemeinsamen Schuldenfonds dafür.

Mit dem Kompromiss einer Finanzierung aus dem Gemeinschaftshaushalt könne er leben. „Aber es liegt nicht in unserem Interesse, dass die ungarische und russische Volkswirtschaft vollständig voneinander ge­trennt werden“, sagte Orbán. Langfristig „wollen wir uns nicht unbedingt russische Energie abgewöhnen, sondern Importenergie“. Ein maßgeblicher Baustein sei die Kernenergie, also der Ausbau des Kraftwerks Paks an der Donau. Dazu gibt es einen Vertrag mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Orbán kündigte an, die Kernenergie „vor der Sanktionsliste zu schützen“.