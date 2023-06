Aktualisiert am

Aufgrund von Destabilisierungsversuchen soll die Șor-Partei verboten werden. Das Land kämpft vor allem seit Beginn des Krieges in der Ukraine darum, einen westlichen Kurs zu halten.

Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts versammeln sich Șor-Anhänger in Chişinau, um gegen die Entscheidung zu protestieren. Bild: AFP

Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat am Montag entschieden, die Șor-Partei aufgrund von Verfassungswidrigkeit aufzulösen. Dem waren in den vergangenen Monaten zahlreiche von der Partei organisierte Proteste gegen die prowestliche Regierung vorausgegangen. Das Gericht hatte laut der moldauischen Nachrichtenagentur INFOTAG am 10. Mai mit einer Untersuchung der Verfassungskonformität von Șor auf Anfrage der Regierung begonnen.

Der Partei werden insbesondere seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Destabilisierungsversuche vorgeworfen. Sie soll Demonstranten dafür bezahlt haben, bei Protesten in der Hauptstadt Chişinau den Sturz der proeuropäischen Präsidentin Maia Sandu zu fordern.

Jetzt soll Șor dem Urteil zufolge verboten werden. Laut dem Präsidenten des Verfassungsgerichtes, Nicolae Rosca, wird das Justizministerium eine Kommission für die Auflösung der Șor-Partei ernennen, deren Abgeordnete nun nur noch fraktionslos ihre Mandate im Parlament ausüben können. Marina Tauber, die stellvertretende Vorsitzende der Șor-Partei, sprach von einem „schändlichen und beispiellosen“ Urteil.

Ilan Șor war in Milliardenbetrug verwickelt

Präsidentin Sandu schrieb nach Bekanntwerden des Urteils auf Facebook, dass die Entscheidung „von der Gesellschaft erwartet wurde“, nachdem die Moldauer „die Demokratie schätzen und in einem Rechtsstaat leben wollen, in dem kriminelle Organisationen nicht geschützt, sondern daran gehindert werden, den Staat zu übernehmen“.

Gegründet wurde die Șor-Partei von Ilan Șor, einem Geschäftsmann, der aufgrund seiner Verwicklung in einen Bankenskandal mit milliardenschwerem Betrug 2017 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, die im April verdoppelt wurde. Er setzte sich nach der Parlamentswahl 2019 von Moldau nach Israel ab. Aus dem Exil dürfte er allerdings nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Organisation der prorussischen Proteste in Moldau gespielt haben, und er erhielt weiterhin politische Unterstützung von Moskau. Ende Mai verhängte die EU Sanktionen gegen den Geschäftsmann, dessen Handlungen „die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Moldau untergraben und gefährden“. Auch die amerikanische Regierung hat kürzlich Sanktionen gegen Șor sowie seine Partei und einige seiner Verbündeten verhängt.

Präsidentin Sandu sprach im vergangenen Februar von der Gefahr eines Staatsstreiches, den Russland in Moldau planen könnte. Die Republik Moldau versucht, insbesondere mit Blick auf die Invasion der Ukraine, sich aus dem Einflussbereich des Kremls zurückzuziehen und sich stattdessen Europa und den USA zuzuwenden. Seit Juni 2022 ist Moldau EU-Beitrittskandidat.

Seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1992 befindet sich Moldau in einem festgefahrenen Konflikt mit der abtrünnigen Region Transnistrien, in der nach wie vor russische Truppen stationiert sind. Auch in Bezug auf Transnistrien hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wiederholt Befürchtungen ausgelöst, dass sich die Lage wieder verschärfen könnte.