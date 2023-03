Die Opposition gegen Präsident Wladimir Putin ist nicht nur Ziel von Repressionen, sondern auch Schauplatz von Grabenkämpfen. Dabei haben die erzwungene Emigration vieler Putin-Gegner und die Eskalation im Ukrainekrieg alte Spannungen verschärft. Davon zeugt ein „heftiger Skandal im russischen Oppositionsumfeld, der wahrscheinlich größte seit Beginn des Krieges“, wie das sachliche (und als „ausländischer Agent“ drangsalierte) Wirtschaftsportal „The Bell“ urteilt. In seiner Folge hat Leonid Wolkow, einer der engsten Mitstreiter des in Russland inhaftierten Putin-Widersachers Alexej Nawalnyj, am Donnerstag eine „Pause“ von seiner Tätigkeit als Vorsitzender der „Anti-Corruption Foundation International“ verkündet.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Die in den Vereinigten Staaten registrierte Stiftung wurde im vergangenen Jahr gegründet, nachdem Nawalnyjs entsprechende Organisation in Russland als „extremistisch“ eingestuft und aufgelöst worden war. Unter dem Eindruck immer schärferer Verfolgung ist der 42 Jahre alte Wolkow schon seit einigen Jahren in Litauen exiliert. Seit Langem werben er und andere Mitstreiter Nawalnyjs in Brüssel, London und Washington für Sanktionen gegen Putins „Kriegsunterstützer“.