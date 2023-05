Kemal Kilicdaroglu am 14. Mai in Ankara Bild: EPA

Zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale in der Türkei hat die oppositionelle Republikanische Volkspartei (CHP) der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vorgeworfen, durch manipulative Veröffentlichung von Teilergebnissen ein falsches Bild zu zeichnen. Anadolu meldete, dass nach Auszählung von 25 Prozent der Stimmen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan mit 54 Prozent der Stimmen klar in Führung sei. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liegt demnach bei knapp 40 Prozent der Stimmen. Die CHP veröffentlichte eigene Zahlen, denen zufolge ihr Kandidat nach Auszählung von 32.000 der 191.000 Wahllokale knapp vor Erdogan liege.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Der stellvertretende CHP-Chef Faik Öztrak sagte, „das Bild, das wir vor uns sehen, ist recht positiv“. Er rief die Wähler auf, abzuwarten, bis ein „bedeutungsvoller Anteil an Stimmen“ ausgezählt sei. Bei früheren Wahlen hatte die Anadolu-Agentur zunächst Daten aus AKP-Hochburgen veröffentlicht, die ein verzerrtes Bild des Ergebnisses darstellten.

Nach Schließung der Wahllokale schrieb Erdogan auf Twitter, das Wichtigste sei nun, „all unseren Wählern die Stärke der türkischen Demokratie zu zeigen“. Der Leiter des Hohen Wahlrates, Ahmet Yener, sagte, dem Rat sei „nichts Negatives“ zugetragen worden. Sowohl Erdogan als auch Kilicdaroglu riefen ihre Anhänger auf, die Wahlurnen nicht aus den Augen zu lassen.

Vor der Wahl hatte Erdogan in einem Fernsehinterview gesagt, er werde jedes Ergebnis als legitim akzeptieren. „Wir sind mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Wenn meine Nation etwas anderes entscheidet, werden wir tun, was die Demokratie von uns verlangt“, sagte er. Auf Twitter schrieb er zudem: „Ungeachtet der Angriffe gegen uns werden wir keinen Schatten auf den Willen der Nation und unserer Demokratie werfen.“ Gleichzeitig schrieb er aber: „Wenn nötig, werden wir in der Nacht auf den 15. Juni unser Leben für unsere Unabhängigkeit und Zukunft aufs Spiel setzen.“ Derlei Rhetorik schürte Befürchtungen, dass Erdogan-Anhänger mit Gewalt auf eine mögliche Niederlage reagieren könnten.

Wahlkampf in Schutzweste

Kilicdaroglu war zuletzt bei seinen Wahlkampfauftritten mit kugelsicherer Weste aufgetreten. Seine Partei teilte mit, er habe Morddrohungen erhalten. Der Oppositionskandidat hatte zudem vor einem gewaltsamen Vorgehen von „manchen Kräften der AK-Partei oder manchen Kräften, die von der AK-Partei aufgestachelt wurden“, gewarnt. Diese könnten von Schusswaffen Gebrauch machen, um „eine Atmosphäre des Konflikts“ zu schaffen. Für Unruhe hatten auch Äußerungen eines Abgeordneten von Kilicdaroglus Republikanischer Volkspartei (CHP) gesorgt, der Innenminister Süleyman Soylu vorwarf, für den Wahltag gepanzerte Fahrzeuge von den Streitkräften angefordert zu haben.

Das Netzwerk Twitter teilte vor der Wahl mit, dass es „den Zugang zu einigen Inhalten in der Türkei“ begrenzt habe. Die gesperrten Inhalte seien in anderen Teilen der Welt weiter zugänglich. Um welche Art von Inhalten es sich handelt, erklärte das Unternehmen nicht. Nach Kritik rechtfertigte der scheidende Twitter-Chef Elon Musk die Maßnahme mit den Worten: „Die Wahl ist, dass Twitter im ganzen Land gedrosselt wird oder der Zugang zu einigen Tweets eingeschränkt wird.“ Nach dem Erdbeben im Februar hatte die Türkei den Zugang zu Twitter und anderen Plattformen vorübergehend blockiert.

Mehr zum Thema 1/

Vor der Wahl waren Spannungen zwischen dem Innenministerium und dem Hohen Wahlrat zu Tage getreten. Der Wahlrat hatte die Forderung des Innenministeriums zurückgewiesen, während der Wahlnacht in Echtzeit Zugang zu den Teilergebnissen zu bekommen, um sie in einer eigenen Plattform hochzuladen. Der Wahlrat hatte argumentiert, dass dies laut Verfassung nicht in die Zuständigkeit des Innenministeriums falle. Dieses hatte daraufhin angekündigt, dass die Polizei in allen Wahllokalen die Ergebnisse sammeln werde.