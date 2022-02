„Open-End-Gespräch“ im Kreml : Macron allein mit Putin

Aktualisiert am

Der französische Präsident hält wenig davon, die Gefahr eines Krieges in der Ukraine zu dramatisieren. Doch auch er weiß, dass es ernst ist. Man dürfe nicht mit „spontanen Wundern“ rechnen, mahnt er in Moskau.

Wladimir Putin und Emmanuel Macron am 7. Februar im Kreml Bild: EPA

Emmanuel Macron kam an seinem Ende des langen, ovalen Tischs im Kreml sofort zur Sache. „Es ist die kritische Lage der Sicherheit in Europa, die mich hierher bringt“, sagte er seinem Gastgeber Wladimir Putin zur Begrüßung. Der russische Präsident blieb in seiner kurzen Ansprache allgemein und sprach von den wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zu Frankreich und Europa. Dann mussten die Kameras ausgeschaltet werden. Der Elysée-Palast meldete der Begleitpresse, dass sie jetzt keinen direkten Kontakt mehr zum Präsidenten hätten.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Macron hat sich auf ein Vier-Augen-Gespräch ohne feste Abschlusszeit mit dem Kreml-Herrscher eingelassen. Nur eine Dolmetscherin sitzt mit im Saal. Im Anschluss an das Gespräch sollte ein gemeinsames Abendessen der beiden Präsidenten folgen.