Schiffe in Flammen : Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman

Im Golf von Oman sind zwei Tanker möglicherweise nach einem Angriff in Brand geraten. Die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement teilte am Donnerstag in Singapur mit, ihr Tanker „Kokuka Courageous“ sei bei einem mutmaßlichen Angriff beschädigt worden. Das Schiff sei evakuiert worden, eines der 21 Besatzungsmitglieder sei leicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher.

Bei dem anderen Tanker handelt es sich um ein Schiff einer norwegischen Gesellschaft. Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte einen Angriff auf den Öltanker „Front Altair“. Das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Schiff sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran attackiert worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es sei von drei Explosionen an Bord berichtet worden, das Schiff brenne. Unbestätigten Berichten zufolge soll das Schiff mittlerweile gesunken sein.

Das Schiff sei vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Torpedo getroffen worden, berichtete die Schifffahrtszeitung „Tradewinds“ unter Berufung auf Branchenkreise. Laut einem anderen Insider könnte das Schiff auch von einer Seemine getroffen worden sein. Die Besatzung sei von einem anderen Schiff an Bord genommen worden.

Die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete derweil, die beiden Tanker seien in einen Unfall verwickelt gewesen und in Brand geraten. Die iranische Marine habe „44 Matrosen der zwei ausländischen Öltanker gerettet“, berichtete Irna unter Berufung auf „informierte Kreise“. Die Seeleute seien in den iranischen Hafen Bandar-e-Dschask gebracht worden.

Auch die Informationsplattform UKMTO der britischen Marine berichtete von einem Zwischenfall. Die Organisation registriert und untersucht Angriffe auf Handelsschiffe in der Region.

Vorher hatte die amerikanische Marine berichtet, zwei Notrufe erhalten zu haben. Amerikanische Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der amerikanischen Marine in Bahrain am Donnerstag mit. Es gebe Berichte, dass dort zwei Tanker angegriffen worden seien. Die beiden getrennten Notrufe seien am Morgen zwischen sechs und sieben Uhr Ortszeit eingegangen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Die Fünfte Flotte der Vereinigten Staaten ist im Golfemirat Bahrain stationiert. Sie ist unter anderem für den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Rote Meer zuständig.

Erst Mitte Mai waren vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate attackiert worden. Saudi-Arabien machte Iran und von ihm unterstützte Kräfte dafür verantwortlich. Der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die „fast sicher“ Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von „lächerlichen Behauptungen“.

Auch die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran haben sich zuletzt massiv verschärft. Der Golf von Oman ist über die Straße von Hormus mit dem Persischen Golf verbunden. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den Vereinigten Staaten vermitteln will.