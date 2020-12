Reformen in Oman : Der neue Sultan und seine „Agenda 2040“

Die Wege der Entscheidungsfindung im Palast des omanischen Sultans sind für ihre Undurchsichtigkeit bekannt. Aber als sich Monarch Haitham bin Tariq Al Said unlängst zum 50. Nationalfeiertag der omanischen „Renaissance“ an die Bevölkerung wandte, wurde schnell deutlich, was im Zentrum seiner Agenda steht: die Finanzen und die Wirtschaft des Landes. Den Krieg im benachbarten Jemen oder den Konflikt zwischen Amerika, seinen Alliierten am Golf und Iran erwähnte er nicht einmal am Rande.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Als die „ungekannten“ Herausforderungen, vor denen Oman stehe, identifizierte Haitham den Verfall des Ölpreises und die Corona-Pandemie. Sie haben die omanische Wirtschaft erschüttert. Das Land hängt am Tropf der Öl-Einnahmen und am Tourismus. Das omanische Haushaltsdefizit zeugt davon, es stieg im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal drastisch. Und das Land hat schon einen riesigen Schuldenberg angehäuft.

Die Reformen einer „Agenda 2040“ sollen die omanischen Probleme beheben, unter denen auch andere arabische Golfstaaten leiden: Die Führung ist gezwungen, die Wirtschaft zu diversifizieren, um sie unabhängiger von den Öl-Einkünften zu machen – hat dafür aber immer weniger Geld. Der Staat muss sparen, während ein aufgeblähter Beamtenapparat Unmengen an Gehältern verschlingt und sich die Bevölkerung an Wohlstand und einen großzügigen Wohlfahrtsstaat gewöhnt hat. Oman war aber schlechter als andere am Golf für die jetzige Ölpreis- und Corona-Krise gewappnet.

Krankheit des Herrschers führte zum Stillstand

„Die Lage war vor sechs Jahren schon schlecht. Aber die Regierung war wegen der Krankheit von Sultan Qabus gelähmt und hat es versäumt, mit den notwendigen Reformen zu reagieren“, sagt Abdullah Baabood, omanischer Politikwissenschaftler, eigentlich Gastprofessor an der Waseda-Universität in Tokio, der wegen der Corona-Pandemie aber noch in Maskat lebt.