Olympische Winterspiele : Wie hoch ist der Preis für einen politischen Boykott?

Der bissigste Kommentar kam wie so oft vom Bürochef der Parteizeitung China Daily in Brüssel. „Sie sind nicht eingeladen und nicht willkommen, Herr Biden. Hoffe, Sie leben lang genug, um zu sehen, wie China die Sommerspiele in Los Angeles 2028 boykottiert“, schrieb Chen Weihua auf Twitter.

Die offizielle chinesische Reaktion auf die Verkündung eines diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele durch die Vereinigten Staaten fiel nicht minder empört aus. Dafür werde Amerika „einen Preis zahlen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijian am Dienstag. Er sagte zwar nicht, worin Chinas „resolute Gegenmaßnahmen“ bestehen werden, deutete aber an, dass sich die Entscheidung Washingtons negativ auf „Dialog und Zusammenarbeit der beiden Länder in wichtigen internationalen und regionalen Angelegenheiten“ auswirken könnte. Die Vereinigten Staaten sollten „aufhören, Sport zu politisieren und die Pekinger Olympischen Winterspiele zu untergraben“, sagte der Sprecher und warf Amerika vor, die Sportveranstaltung als Bühne für ein politisches Manöver zu missbrauchen.

Eine Einladung an die amerikanischen Regierungsvertreter habe es ohnehin nicht gegeben. China sei zuversichtlich, der Welt eine „simple, sichere und aufregende“ Veranstaltung zu präsentieren. Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington schrieb auf Twitter, „es kümmert niemanden, ob diese Leute kommen oder nicht, und es hat keinerlei Einfluss auf die erfolgreiche Austragung von Peking2022.“

Keine Vorfreude auf die Spiele in Peking

Am Montag hatte Bidens Sprecherin Jen Psaki verkündet, amerikanische Regierungsvertreter würden den Spielen in Peking fernbleiben. Sie begründete das mit „dem fortgesetzten Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Eine diplomatische Präsenz hätte nach ihren Worten bedeutet, „diese Spiele trotz der ungeheuerlichen chinesischen Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten in Xinjiang als business as usual zu behandeln, und das können wir einfach nicht tun.“ Zugleich stellte Psaki klar, die amerikanischen Sportler würden wie geplant an den Wettkämpfen teilnehmen. Es handelt sich also nicht um einen vollständigen Boykott wie etwa 1980, als die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik und andere Länder aus Protest gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan keine Sportler nach Moskau schickten. Es sei falsch, „Athleten zu bestrafen, die für diesen Moment trainiert haben“, sagte Psaki. Die Regierung werde diese „von zu Hause aus anfeuern“.

Andere Länder schlossen sich dem Beispiel der Vereinigten Staaten zunächst nicht an. Australien und Großbritannien, die zuvor erklärt hatten, einen diplomatischen Boykott zu erwägen, teilten mit, eine Entscheidung sei noch nicht getroffen. Die Zeitung „Guardian Australia“ berichtete, die Regierung von Ministerpräsident Scott Morrison erwäge nun, Corona-Restriktionen als Grund für ihr Fernbleiben anzugeben.

Neuseeland gab bekannt, es habe China bereits im Oktober informiert, dass es keine Regierungsvertreter auf Ministerebene schicken werde. Der stellvertretende Premierminister Grant Robertson verwies auf „eine Reihe von Faktoren, aber hauptsächlich Corona“. Dem Vorwurf, das Land ducke sich vor Peking, trat er präventiv entgegen. Neuseeland habe China seine Besorgnis über die Menschenrechtslage bei zahlreichen Gelegenheiten deutlich gemacht. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sagte, „wir wollen unsere eigene Entscheidung vom Standpunkt unserer nationalen Interessen aus fällen“. Dabei werde man die Auswirkungen auf die japanische Diplomatie und die Olympischen Spiele mitbedenken. Zu diesen Auswirkungen könnten Strafmaßnahmen zählen, die China jedem Land im Falle eines diplomatischen Boykotts angedroht hat.

Nur Putin hat bisher Teilnahme zugesagt

In Europa meldete sich etwa Frankreich zu Wort. Das französische Präsidialamt teilte mit, man habe die amerikanische Entscheidung zur Kenntnis genommen und werde eine Reaktion auf europäischer Ebene koordinieren. „Wenn wir besorgt über Menschenrechte sind, sagen wir das den Chinesen, wir haben vergangenen März wegen Xinjiang Sanktionen verhängt“, hieß es aus Paris.

Die Hoffnung, die zweiten Olympischen Spiele in China nach 2008 könnten zu einem diplomatischen Triumph werden, gab es in Peking ohnehin schon lange nicht mehr. Der Name von Staatspräsident Xi Jinping wird deshalb nicht mehr so häufig mit der Veranstaltung in Verbindung gebracht. Während der Ankunft des Olympischen Feuers in Peking war er nicht einmal dabei. Auch wegen der grassierenden Pandemie und der strikten Corona-Auflagen in China hat bislang überhaupt erst ein namhafter Gast seine Teilnahme zugesagt: der russische Präsident Wladimir Putin. Russland war am Dienstag auch das einzige Land, das China beisprang und Spiele „frei von Politik“ forderte.

Was die chinesische Bevölkerung über den amerikanischen Boykott denkt, ist angesichts des zensierten Internets nicht zu ermitteln. Die Suche nach entsprechenden Stichworten war am Dienstag blockiert. Von Vorfreude auf die Spiele ist in Peking wenig zu spüren. Noch immer ist unklar, ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden.