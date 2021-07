Olympische Spiele in Japan : Schon müde, bevor es losgeht

Im neu eröffneten Supermarkt unter dem Bahnhof in Shibuya drängen die Kunden sich zwischen den Ständen. Hier gibt es rohen Fisch und Sushi, dort französische Croissants und Käse, weiter hinten Nudelsalate und gefüllte Gyoza-Teigtaschen. Laut preisen die Verkäufer ihre Waren an. Kunden und Verkäufer tragen Gesichtsschutzmasken, freiwillig, doch an Abstand ist in dem Getümmel nicht zu denken. Es ist Virus-Notstand in Tokio, zum vierten Mal seit dem Frühjahr 2020. Aber die Disziplin der Japaner ist nicht mehr so ausgeprägt wie noch am Beginn der Pandemie. Corona-Müdigkeit macht sich breit.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Von dem Getümmel im Supermarkt und an vielen beliebten Ecken der Stadt werden Tausende Sportler, die in diesen Tagen für die Olympischen Spiele angereist sind, nicht viel mitbekommen haben. Ihre Wege waren strikt vorgezeichnet: Flughafen, olympisches Dorf, Trainingsplatz, Stadion, Flughafen. Sie sollen weitgehend in einer Blase gehalten werden, um das Infektionsrisiko klein zu halten. Die sonst bei Olympischen Spielen üblichen Abstecher zu Wettkämpfen befreundeter Sportler oder in die Stadt, um zu entspannen, wird es dieses Mal nicht geben.