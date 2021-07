Olympische Spiele in Japan : Ohne Feuer und Flamme

Frühmorgens im Yoyogi-Park mitten in Tokio gerät Isao Utsunomiya ins Schwitzen. Es ist 6.30 Uhr, die Temperatur liegt schon bei 27 Grad, die Luftfeuchtigkeit erreicht 92 Prozent. Der durchtrainierte Utsunomiya macht Dehnübungen, so wie jeden Morgen an dieser Stelle. Hinter ihm steht eine kleine Holzbaracke. Die Wände sind weiß gestrichen, an den Fensterrahmen blättert die türkise Farbe ab. „Die hellen Farben sind fantastisch“, sagt Utsunomiya. „Ich weiß gar nicht, warum das Haus hier ungenutzt steht. Ich würde gerne darin wohnen.“ Erst beim genauen Blick entdeckt er, dass es sich um ein Denkmal handelt.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Die kleine Baracke ist eine der unscheinbarsten Erinnerungen in Tokio an die Olympischen Spiele von 1964. Das Häuschen war Teil des olympischen Dorfes und beherbergte damals Sportler aus den Niederlanden. 6600 Sportler und Betreuer wohnten auf dem Gelände neben dem Meiji-Schrein, mitten in der Stadt. Es war ein lebendiges Leben in den Holzbaracken, wie Bilder von damals zeigen. Sportler saßen zusammen und machten Musik, und geheiratet wurde im Dorf auch.

Zuschauer sind ausgeschlossen

An diesem Freitag werden in Tokio die Olympischen Spiele zum zweiten Mal eröffnet, 57 Jahre nach der japanischen Premiere. Im neuen olympischen Dorf, einige Kilometer weiter östlich auf aufgeschüttetem Land in der Bucht von Tokio, wird das Sportlerleben nüchterner zugehen. Die Corona-Schutzregeln unterbinden viel Austausch.

Dass Japan noch heute mit der Baracke im Yoyogi-Park an Tokio 1964 erinnert ist eine politische Demonstration. Noch bis kurz vor den damaligen Spielen stand auf dem Gelände die amerikanische Militärsiedlung „Washington Heights“. Im Herzen der Hauptstadt empfanden das viele Japaner als Demütigung. Für die Spiele verließen die Amerikaner das Gelände und verlagerten auf Kosten der japanischen Regierung die Siedlung. Die Holzbaracke im Yoyogi-Park erinnert so auch daran, dass Japan mit Tokio 1964 ein weiteres Stück Souveränität zurückerhielt. Im populären Bewusstsein Japans ist diese Episode nicht sehr verankert.

Wer an die Spiele von 1964 denkt, erinnert sich an Dutzende Hochhäuser, die Luxushotels Okura und New Otani, die Stadtautobahnen, den Shinkansen-Schnellzug. „Es war die größte städtebauliche Transformation in der Geschichte“, sagt der Journalist Robert Whiting, der damals als amerikanischer Soldat in Japan stationiert war. „Tag und Nacht wurde gebaut, und die Menschen steckten Stöpsel in die Ohren, damit sie nachts schlafen konnten.“

Der Japaner Masaru Sato gerät ins Lachen, wenn er sich an die Stadtautobahnen erinnert. „Als die Autobahn zum Flughafen Haneda fertig war, packte ich meine Eltern in meinen Nissan Bluebird, und wir fuhren die Strecke aus Neugier ab“, erzählt Sato. „Als wir die Autobahn verließen, war ich noch von der Geschwindigkeit angesteckt und kassierte sofort ein Knöllchen für zu schnelles Fahren.“

Sato war am 10. Oktober 1964 zur Eröffnungsfeier im Nationalstadion mitten in Tokio dabei. In der Kartenlotterie hatte er damals Glück gehabt und zahlte 5000 Yen für das Ticket. Heute hätte ein vergleichbares Ticket etwa 100.000 Yen (770 Euro) gekostet, sagt er. Doch das ist vorbei, die Zuschauer sind von den Olympischen Spielen in diesem Jahr in Tokio ausgeschlossen. 22 Jahre war Sato vor 57 Jahren alt und hatte schon die gutgehende Wäscherei von seinem Vater übernommen, die auch für Amerikaner von dem nahe gelegenen Militärflughafen wusch.