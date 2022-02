Winterspiele in Peking : Xi Jinpings Rückkehr auf die Weltbühne

Xi Jinping während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking Bild: AP

Den ganzen Morgen über kreisten Regierungsflugzeuge über dem Pekinger Flughafen. Im Halbstundentakt landeten 23 Staats- und Regierungschefs, die zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele anreisten. Als einer der Letzten traf der russische Präsident Wladimir Putin um kurz nach zwei Uhr nachmittags ein. Wie immer kam er später als angekündigt. Anders als andere Staatschefs trug Putin, wie üblich, keine Maske, als er die Flugzeugtreppe hinunterstieg. Putin war trotzdem der Erste, den Xi Jinping strahlend und winkend im Staatsgästehaus Diaoyutai empfing. Ein Video des Treffens wurde vom chinesischen Staatsfernsehen wie ein Liebesfilm mit romantischer Musik unterlegt. Die „Volkszeitung“ sprach von einem „bedeutenden Ereignis internationaler Beziehungen“.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Es war ein demonstrativer Schulterschluss gegen die Sanktionsdrohungen des Westens gegenüber Moskau und gegen den politischen Boykott der Olympischen Winterspiele, den die USA und andere westliche Staaten verkündet hatten. Nach dem Treffen veröffentlichten die beiden Staatsführer eine gemeinsame Erklärung, in der China sich in ungekannt klarer Weise hinter Russland stellt. Es unterstützt darin die russischen Forderungen an die USA und die NATO nach „Sicherheitsgarantien“ und lehnt jede künftige NATO-Erweiterung ab. Die Allianz wird in der Erklärung, die zuerst der Kreml veröffentlichte, aufgefordert, ihre „ideologisierten Kalter-Krieg-Ansätze aufzugeben“. Im Gegenzug bekräftigt Russland seine frühere Position, dass es Taiwan als „unveräußerlichen Teil Chinas“ betrachte, und schließt sich der chinesischen Kritik am Sicherheitspakt Amerikas, Australiens und Großbritanniens im Indo-Pazifik (Aukus) an.

Auftakt zu einem bedeutenden politischen Jahr

Für Xi Jinping war es der Auftakt zu einem bedeutenden politischen Jahr, das auf dem großen Parteitag im Herbst seinen Höhepunkt erreicht. Dort will Xi sich für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen, obwohl dies den Gepflogenheiten der Partei widerspricht. Nicht zufällig hatte Peking als Datum für die Eröffnungsfeier einen symbolischen Tag ausgewählt: Der vierte Februar fällt in diesem Jahr mit „Lichun“ zusammen, dem Frühlingsbeginn nach dem traditionellen chinesischen Kalender.

Zwei Jahre lang waren in Peking wegen der Pandemie weder Staatsgäste noch Minister empfangen worden. Am Freitag inszenierte Xi Jinping seine Rückkehr auf die politische Weltbühne mit einem großen Aufschlag. Es sei „ein außergewöhnlicher Moment für Chinas Diplomatie“, schrieb die „Pekinger Abendzeitung“ in einem Kommentar und zählte triumphierend die Gästeliste der Staats- und Regierungschefs, Parlamentspräsidenten und Mitglieder von Königshäusern auf. Dass es sich dabei mehrheitlich um autoritäre Staaten handelt und vor allem um Nachbarländer, blieb unerwähnt. Auch die Nachrichtenagentur Xinhua war der Meinung, dass die angereisten Politiker ein Beleg dafür seien, dass „jeder Versuch, die Olympischen Winterspiele zu diskreditieren, zu boykottieren oder sich darin einzumischen unpopulär ist und scheitern wird“.