Olympia in Peking : Chinas schmutzige Spiele

Mehr als zwei Jahre lang hatte Chinas Staatschef Xi Jinping aus Angst vor Corona keinen ausländischen Besucher mehr empfangen. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, war der Erste, für den Xi Jinping eine Ausnahme machte. In Peking staunte man, dass der deutsche Sportfunktionär sich nur drei Tage in Quarantäne begeben musste, bevor er vorige Woche zum Staatschef vorgelassen wurde.

Christoph Becker Sportredakteur.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Xi Jinping hätte sich seinen ersten Auftritt auf der Weltbühne nach langer Pause für den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder den polnischen Präsidenten Andrzej Duda aufsparen können, die beide am Freitag zur Eröffnung der 24. Olympischen Winterspiele in China sein werden. Doch er gab Thomas Bach den Vortritt. Das unterstreicht die Bedeutung, welche die chinesische Führung den Beziehungen zum IOC beimisst. Wenn das Komitee ein Land wä­re, dann wäre es wohl Chinas engster Verbündeter.

Besonders sichtbar ist der Schulterschluss zwischen dem Regime und dem Lau­sanner Sportimperium in Tianjin, ei­ner Hafenstadt südöstlich von Peking. Dort gibt es eine Gedenkstätte für den verstorbenen früheren IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch, einst Sportminister des faschistischen Diktators Francisco Franco und Botschafter Spaniens in der Sowjetunion. Das Gelände ist etwa so groß wie 13 Fußballfelder. In einer Ausstellungshalle, doppelt so groß wie die Frankfurter Kunsthalle Schirn, wird dem Spanier gehuldigt. Er selbst ließ sich gern als „Ihre Exzellenz“ anreden. Seine Frau wird in der Ausstellung als First Lady gepriesen.

Es gibt wohl keinen anderen Ausländer außer Karl Marx, dem China eine solche Ehrerbietung gewährt. Gegründet hat den Samaranch-Schrein das erste chinesische IOC-Mitglied Wu Jingguo. Auf der Website heißt es: „Herr Wu Jingguo entwickelte eine tiefe Freundschaft zu Herrn Samaranch und hatte ein profundes Verständnis seiner lebenslangen Ideale und seines Strebens. Vor seinem Tod vermachte Herr Samaranch seinem lieben Freund Wu Jingguo seine Kollektion von 16.578 Ge­genständen. Um der Welt einen Ort zu schenken, an dem sie des großartigen Olympiers gedenken, ihn bewundern und Zeuge der olympischen Geschichte werden kann, gründete Herr Wu Jingguo die Samaranch Memorial Hall.“

„Ein guter Freund des chinesischen Volkes“

Die Beziehungen reichen zurück bis in die Achtzigerjahre. Der frisch gekürte IOC-Präsident Samaranch überzeugte den damaligen Staatschef Deng Xiaoping von der Teilnahme der Volksrepublik an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles – zum ersten Mal seit langer Zeit. Wegen der Taiwan-Frage waren chinesische Sportler jahrzehntelang nicht dabei gewesen. China sagte für Los Angeles zu, während die Sowjetunion und viele weitere so­zialistische Staaten die Spiele in den USA boykottierten.

Der Name Samaranch ist in China ein Synonym für den Aufstieg des Landes zur Sportweltmacht. Jeder kennt ihn. Von höchster Stelle wird er als „guter Freund des chinesischen Volkes“ beschrieben. In Los Angeles überreichte der Spanier dem Schützen Xu Haifeng die erste olympische Goldmedaille in der Geschichte der Volksrepublik. Glaubt man chinesischen Me­dien, dann ermutigte Samaranch Peking schon 1982, sich als Ausrichter zu bewerben.

Als die Hauptstadt für die Sommerspiele von 2000 ihren Hut in den Ring warf, begleitete Samaranch das höchst wohlwollend. Dass der Bewerbungsprozess unmittelbar nach dem Massaker vom Tiananmen-Platz 1989 begann, war für das Olympische Komitee kein Hindernis. Den damaligen Bürgermeister von Peking, Chen Xitong, der sich für ein hartes Vorgehen gegen die Protestbewegung starkgemacht hatte, zeichnete Samaranch mit dem Olympischen Orden aus.