34 Jahre nach der Tat : Ermittler nennen Namen von Olof Palmes mutmaßlichem Mörder

Für die Schweden ist die Tötung ihres damaligen Ministerpräsidenten 1986 in Stockholm ein nationales Trauma. Nun ist offenbar einer der spektakulärsten politischen Morde in der jüngeren Geschichte Europas gelöst. Weil der Verdächtige tot ist, werden die Ermittelungen eingestellt.

Die schwedischen Ermittler vermuten, den Mörder von Olof Palme identifiziert zu haben. Sie verdächtigen Stig Engström der Tat, er ist in Schweden als „Skandia-Mann“ bekannt. Das teilte am Mittwochmorgen der Leiter der Mordermittlungen Krister Petersson in Stockholm mit. Damit ist offenbar einer der spektakulärsten politischen Morde in der jüngeren Geschichte Europas gelöst, 34 Jahre nach der Tat. Weil der Verdächtige aber gestorben ist, werde er die Ermittlungen einstellen, äußerte Petersson.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Engström war bereits als Zeuge der Tat bekannt geworden, er hatte sich nach dem Mord gemeldet und war mehrmals vernommen worden. Da er lange in dem Skandia-Gebäude gearbeitet hatte, wurde er oft „Skandia-Mann“ genannt. Bereits vor einigen Jahren hatte es Berichte gegeben, dass Engström auch ein Motiv für die Tat gehabt haben könnte – den Hass auf die sozialdemokratische Politik Palmes.

Olof Palme war nicht nur von 1969 bis 1976 und dann wieder von 1982 bis zu seiner Ermordung Ministerpräsident von Schweden. Er war auch einer populärsten Sozialdemokraten weltweit, berühmt für sein Engagement für Abrüstung und Frieden. In seine Zeit wurzelt das schwedische Selbstverständnis einer „moralischen Supermacht“, die zumindest offiziell neutral als Vermittler bei Konflikten auf der ganzen Welt auftreten kann.

An einem Freitag, dem 28. Februar 1986, entschied sich Palme spontan, mit seiner Frau ins Kino zu gehen. Als er das Kino in der Stockholmer Innenstadt ohne Personenschützer wieder verließ, näherte sich von hinten der Täter und erschoss ihn aus nächster Nähe. Palme wurde 59 Jahre alt.

Seitdem wird in dem Fall ermittelt, vielen Spuren hatten sich verlaufen. Allein mehr als 130 Menschen sollen sich des Mordes bezichtigt haben. So vermuteten Ermittler am Anfang, dass kurdische Aktivisten verantwortlich sein könnten für die Tat – Schweden hatte die PKK als Terrororganisation eingestuft. Es gab die Vermutung, dass Rechtsextremisten Palme ermordet haben könnten, eine andere Spur führte nach Südafrika, weil Palme das Apartheidsregime attackiert und Schweden den oppositionellen Afrikanischen Nationalkongress unterstützt hatte. Verurteilt für den Mord aber wurde 1989 Christer Pettersson, ein vorbestrafter und drogenabhängier Schwede. Die Witwe Palmes hatte ihn als Mörder identifiziert. Weil es aber an ihrer Aussage Zweifel gab, wurde Pettersson in der nächsten Instanz schon wieder freigesprochen. 2004 starb er.