Der Kanzler im Baltikum : Scholz will Ostflanke der NATO militärisch stärken

Kanzler Olaf Scholz verspricht bei seinem Besuch im Baltikum, dass Deutschland eine „robuste und kampfbereite Brigade“ in Litauen zu führen bereit sei. Das kommt gut an. Trotzdem wird ihm Zögerlichkeit vorgehalten.

An der Ostflanke der NATO stehen auch die schweren deutschen Waffen bereit. Auf dem Truppenübungsplatz Pabradė in Litauen sieht der Bundeskanzler in die Runde: da stehen eine Panzerhaubitze 2000 im Staub, ein Leopard-2-Panzer, ein Marder-Schützenpanzer, ein Bergepanzer Büffel, ein Spähwagen und auch eine Drohne. Davor Bundeswehrsoldaten mit Tarnfarbe im Gesicht. Auf dem Programm von Olaf Scholz steht ein Besuch des Kommandos der sogenannten NATO Enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen, die Kampfgruppe wird von den Deutschen geführt. Scholz geht zu den Soldaten, und sie erklären ihm kurz, was ihre Waffen alles leisten können. Der Kanzler nickt, und sagt: „Schönen Dank für Ihren Einsatz.“ Dann geht es weiter.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Der Bundeskanzler ist am Dienstag zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nach Litauen gereist und damit in eine Region, in der man sich besonders bedroht fühlt von Moskau. Im Baltikum, in Estland, Lettland und Litauen, hat man schon vor dem Krieg viel kritischer auf Moskau geschaut, als in Deutschland. Die drei kleinen Staaten haben ihre Lehren gezogen aus ihrer langen Geschichte als Teil der Sowjetunion. Sie hatten gewarnt vor Moskau, und auch vor der Pipeline Nord Stream 2. Sie haben Recht behalten.