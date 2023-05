Scholz will Afrikanische Union in G20 aufnehmen

Besuch in Addis Abeba : Scholz will Afrikanische Union in G20 aufnehmen

Eine dreitägige Reise führt den Bundeskanzler nach Äthiopien und Kenia. In Addis Abeba spricht Scholz über den „Respekt vor dem Kontinent“ und schließt sich einem Ansinnen an, das auch der amerikanische Präsident teilt.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, am Donnerstag in Addis Abeba Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, dass die Afrikanische Union (AU) einen Sitz in den G20 bekommt. Das gebiete „der Respekt vor dem Kontinent“, dessen Staaten und der wachsenden Bevölkerung Afrikas, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Kommission der AU, Moussa Faki Mahamat, am Donnerstag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Er wies darauf hin, dass bereits mehrere Staaten das Ansinnen unterstützten. US-Präsident Joe Biden äußerte ebenfalls, er befürworte einen G-20-Sitz für die AU.

Scholz ist am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch zuerst nach Äthiopien und dann weiter nach Kenia gereist. Deutschland wolle seinen Beitrag dazu leisten, Frieden und Sicherheit voranzubringen, sagte der Kanzler. Deshalb beschäftige man sich mit den „verschiedenen schwierigen Sicherheitslagen in verschiedenen Regionen Afrikas“. Ganz besonders und zuallererst betreffe das den „neu ausgebrochenen Konflikt“ in Sudan. Er habe alle Unterstützung Deutschlands für eine friedliche Konfliktbeilegung zugesichert. Die AU spiele dabei eine ganz zentrale Rolle. Scholz äußerte die Sorge, der Konflikt könne sich auch auf andere Länder ausdehnen.

Seitens der AU hieß es, Deutschland habe eine wichtige Rolle in dem Konflikt in Sudan. Deutschlands Stimme werde dort „sehr gut vernommen“, äußerte Mohamed El Hacen Lebatt, der Stabschef des AU-Kommissionspräsidenten und Sprecher der AU für Sudan am Donnerstag in einem Gespräch mit Journalisten. Die internationale Gemeinschaft habe zwar „etwas getan“, um den Konflikt zu beruhigen. Lebatt machte jedoch klar, dass das seiner Meinung nach nicht genug sei. Es müsse nicht nur auf die beiden gegeneinander kämpfenden Seiten Druck ausgeübt werden, sondern auch auf die Länder, die sie unterstützten. Sollte der Konflikt auf Nachbarländer überspringen, drohe eine „sehr große Krise“.

Zwei Tage in Kenia

Während des Aufenthalts des Bundeskanzlers in Äthiopien wurden auch wirtschaftspolitische Themen erörtert, standen aber nicht im Mittelpunkt. In Regierungskreisen hatte es geheißen, man erwarte, dass die AU eine „tragende Rolle“ beim Konfliktmanagement auf dem Kontinent spiele. Das gelte umso mehr, als man feststelle, dass Friedensmissionen der Vereinten Nationen und westliches militärisches Engagement vor „Herausforderungen“ gestellt würden. Das zielt vor allem auf die Entscheidung der Bundesregierung, die Bundeswehr bis zum nächsten Frühjahr aus Mali abzuziehen, weil sich die Lage durch die Kooperation malischer mit russischen Kräften zuspitzt.

In Kenia will Scholz sich zwei Tage aufhalten. In deutschen Regierungskreisen hieß es, Kenia sei Deutschlands wichtigster Partner in Ostafrika, ein „Demokratie- und Wertepartner“. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kenia könne man „durchaus als ausgezeichnet“ bezeichnen. Scholz wird sich in Kenia am Freitag und Samstag intensiv mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigen, unter anderem das Geothermiekraftwerk Olkaria besichtigen, dessen Auf- und Ausbau Deutschland seit mehr als 20 Jahren unterstützt (in jüngerer Zeit wurden mehr als 200 Millionen Euro von Deutschland bereitgestellt). Das Werk hat nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen eine Kapazität von 950 Megawatt, womit annähernd die Hälfte des gesamten kenianischen Stromverbrauchs gedeckt wird. In dem Werk gibt es mehrere Kraftwerksblöcke.

In der Bundesregierung wird Kenia als „Vorreiter beim Klimaschutz“ bezeichnet. Insgesamt produziere das Land 90 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Bis 2030 sollten hundert Prozent erreicht sein. Man arbeite „sehr intensiv“ zusammen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, heißt es in Berlin. Im vorigen Jahr wurde eine Klima- und Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Kenia geschlossen. Man arbeitet etwa bei der Geothermie, dem Ausbau von Netzen und der Herstellung von grünem Wasserstoff zusammen.

In der Bundesregierung hat man die Hoffnung, „später einmal“ grünen Wasserstoff aus dem ostafrikanischen Land importieren zu können. Eine „konkrete Jahreszahl“, wann das geschehen könne, gebe es aber noch nicht, hieß es, die Gespräche stünden „noch ganz am Anfang“. Für die Reise des Bundeskanzlers wurde nicht mit dem Abschluss von Verträgen zum Import grünen Wasserstoffs aus Kenia gerechnet. Es ist bereits die zweite Reise, die Scholz in seiner anderthalbjährigen Zeit als Kanzler nach Afrika unternimmt. Kenias Präsident William Ruto war kürzlich zu Gast in Berlin. Mit AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat hatte Scholz schon vor seiner Reise mehrfach gesprochen.