In einem Interview spricht der Bundeskanzler über den Aufstand in Russland. Der Bundesnachrichtendienst sei davon überrascht worden. Polens Präsident Duda hält die Wagner-Gruppe derweil für eine Gefahr für umliegende Länder.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass der abgebrochene Aufstand der Söldnergruppe Wagner den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschwächt hat. „Auf alle Fälle wird das sicherlich langfristig auch Auswirkungen haben in Russland“, sagte Scholz am Mittwoch in der ARD-Sendung „maischberger“. „Ich glaube schon, dass er (Putin) geschwächt ist.“ Der Aufstand zeige, „dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen Risse haben“ und Putin keineswegs so fest im Sattel sitze, wie er immer wieder behaupte. „Aber ich möchte mich nicht an einer Spekulation beteiligen, wie lange er noch im Amt sein wird“, fügte Scholz hinzu. „Das kann lang sein oder auch kurz. Das wissen wir nicht.“

Scholz räumte ein, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) vom Wagner-Aufstand überrascht worden ist. Die Dienste in Deutschland „haben das natürlich nicht vorher gewusst“, sagte Scholz. „Aber sie haben uns dann auch immer weiter berichtet, was zu beobachten ist.“ Scholz kündigte auch an, den Informationsfluss mit den Verbündeten besprechen zu wollen. Zu Berichten, dass die amerikanischen Geheimdienste angeblich früher Bescheid gewusst hätten, sagte er: „Das werden wir alle gemeinsam zu besprechen haben – auch, was der Fall ist von den Dingen, die jetzt spekuliert werden.“

Wagner-Gruppe eine Bedrohung für Polen und Balten?

Nach einem Bericht der „Washington Post“ haben die US-Geheimdienste Mitte Juni darüber Informationen erhalten, dass Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin eine bewaffnete Aktion gegen die Militärführung plane. Darüber seien etwa das Weiße Haus, das Pentagon und das Außenministerium informiert worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Die genaue Art der Pläne und der Zeitpunkt der Umsetzung seien aber unklar gewesen.

Der „New York Times“ zufolge unterrichteten Mitarbeiter der US-Geheimdienste am vergangenen Mittwoch ranghohe Militärs und Regierungsbeamte darüber, dass Prigoschin militärische Maßnahmen gegen die russische Verteidigungsführung vorbereite. Die Informationen, die der Zeitung vorlagen, zeigten demnach, dass die USA von bevorstehenden Ereignissen in Russland wussten.

Unterdessen könnte die Verlegung der Söldnertruppe nach Belarus nach Ansicht Polens eine Gefahr für die Länder in der Region darstellen. „Wir können heute nur schwer ausschließen, dass die Präsenz der Wagner-Gruppe in Belarus eine potentielle Bedrohung für Polen, das eine gemeinsame Grenze mit Belarus hat, sowie (...) für Litauen und möglicherweise auch für Lettland darstellen könnte“, sagte Polens Präsident Andrzej Duda am Mittwoch vor Journalisten in Kiew.

Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner in Russland am Wochenende hatte Putin angeordnet, dass die Gruppe ihr schweres Gerät an das russische Militär abgibt. Den Söldnern ließ er die Wahl, entweder den russischen Streitkräften beizutreten oder ins Exil in Belarus zu gehen. Auch Wagner-Chef Prigoschin kam am Dienstag in dem mit Russland verbündeten Land an.