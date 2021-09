Olaf Scholz in Paris : Macrons Favorit fürs Kanzleramt?

Der Elysée-Palast sei kein Ort für den Wahlkampf, hat die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Montag gesagt. Emmanuel Macron scheint da anderer Meinung zu sein. Der französische Präsident, der von einer europäischen Öffentlichkeit träumt und im Europawahlkampf transnationale Listen gefordert hatte, empfängt die wichtigsten deutschen Kanzlerkandidaten an der Seine. Am Montag hat er sich mit Olaf Scholz (SPD) ausgetauscht. Am Mittwoch steht ein Gespräch mit Armin Laschet (CDU) in seinem Terminkalender. Nur Baerbock bleibt Paris fern. Sie hatte sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Macron getroffen. In Paris wurde sie in den vergangenen Jahren nie gesehen.

Scholz eilte in der französischen Hauptstadt der Ruf voraus, der „Lieblingskandidat“ Macrons zu sein. Der Gastgeber war bemüht, dies weder zu bestätigen noch zu widerlegen. Belegt ist nur, dass Scholz eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit im Elysée-Palast eintraf. Scholz lobte hinterher auf der Dachterrasse der deutschen Botschaft mit Blick auf den Eiffelturm die herzliche Atmosphäre. „Mit Frankreich zusammen müssen wir es schaffen, dass Europa diesen Weg zur Souveränität auch in Zukunft beschreitet“, sagte Scholz. Für die europäische Antwort auf die Pandemie sei die Kooperation mit Frankreich zentral gewesen. Auf seine Rolle als Wegbereiter des europäischen Wiederaufbaufonds kam er wiederholt zu sprechen.