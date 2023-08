Olaf Scholz in Österreich : Es bleibt Raum für Irritationen

Aber schön ist’s schon: Olaf Scholz und Karl Nehammer am Freitag in Salzburg mit Blick auf den Mirabellgarten Bild: Reuters

Seit 20 Monaten ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Amt. So viel Zeit hat er sich gelassen, bevor er am Freitag seinen ersten Besuch in Österreich absolvierte. Zuvor hatte er die halbe Welt und – bis auf Luxemburg – alle Nachbarländer bereist. Es war Scholz’ neunundsiebzigste Auslandsreise, die ihn am Freitag auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) nach Salzburg führte.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Seine Vorgänger hatten es da eiliger. Gerhard Schröder (SPD) und Angela Merkel (CDU) ließen nur wenig Zeit verstreichen, bevor sie nach ihren Amtsantritten 1998 und 2006 nach Wien flogen.