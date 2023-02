Bundeskanzler Olaf Scholz und der indische Ministerpräsident Narendra Modi am 25. Februar in Neu Delhi Bild: Reuters

Zu den vielen Fehlern und Versäumnissen der deutschen Au­ßenpolitik gehört die jahrzehntelange Vernachlässigung In­diens. Weil man auf China fixiert war, übersah man die Bedeutung der südasiatischen Vormacht sogar noch, als sie sich Atomwaffen zugelegt hatte.

Putins Krieg erzwingt nun auch auf diesem Feld eine längst überfällige Neuausrichtung. Neben Brasilien ist In­dien das wichtigste Schwellenland, das einen Balanceakt zwischen dem westlichen und dem russischen Lager versucht. Das wird sich nicht über Nacht ändern lassen, aber im­merhin dokumentiert die Reise des Bundeskanzlers noch einmal, dass die Türen in Berlin offen stehen.

Waffenkäufe in Russland

Die indische Position wird von mehreren Faktoren geprägt: einem unabhängigen Machtanspruch (Tradition der Blockfreiheit), der eigenen Rivalität mit China sowie Waffen- und Ölkäufen in Russland. Deutschland und der Westen insgesamt können vor allem über die Waffen direkt Einfluss nehmen. Je mehr Rüstungsgüter Indien im Westen beziehen kann, desto weniger muss es politisch Rücksicht auf Moskau nehmen. Der geplante Verkauf von deutschen U-Booten kann dazu einen Beitrag leisten, deshalb wäre es gut, wenn das Geschäft zustande käme.

Hilfreich, weil in beiderseitigem Interesse, wäre endlich auch der Abschluss eines Freihandelsabkommens mit der EU, für den Scholz in Neu Delhi zu Recht mehr Einsatz forderte. Am Ende wird allerdings eine gewichtige Rolle spielen, wie fest Putin sich in Peking unterhaken muss. Je enger seine Allianz mit Xi Jinping wird, desto mehr gerät sie in Konflikt mit indischen Interessen.

Mehr zum Thema 1/

Solche strategischen Fragen stehen auf Demonstrationen nicht im Vordergrund. Beim Berliner „Aufstand für den Frieden“ zeigten Wagenknecht und Schwarzer, zwei Vertreterinnen alten deutschen Denkens in Ost und West, dass manche Frieden immer noch mit Friedhofsruhe verwechseln. Sie brachten nicht so viele Menschen auf die Straße, dass es dem Kanzler im fernen Indien die Nachtruhe rauben musste.