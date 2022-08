Grundsatzrede des Kanzlers : Scholz’ Zeitenwende für Europa

Aktualisiert am

In Prag legt Olaf Scholz dar, wie die EU zu einem geopolitischen Akteur werden soll, der sich in der multipolaren Welt behaupten kann. Am weitesten gehen seine Vorschläge für die gemeinsame Verteidigung.

Olaf Scholz am 29. August an der Karls-Universität in Prag Bild: AP

Als Emmanuel Macron vor fünf Jahren seine große Rede über europäische Souveränität hielt, wählte der französische Präsident dafür die Pariser Sorbonne. Olaf Scholz betrat am Montag das Po­dium der Karls-Universität in Prag – und schon das sollte den Anspruch des Bundeskanzlers symbolisch untermauern: Er wollte auch einen grundsätzlichen Beitrag zur Diskussion über die Zukunft Eu­ropas leisten. Nicht von Berlin aus, sondern aus der Hauptstadt der amtierenden Ratspräsidentschaft. Das war zugleich eine Verbeugung vor den Ostmittel­europäern, die den Kurswandel in der deutschen Russlandpolitik zwar mit Erleichterung aufgenommen haben, aber noch nicht vollständig davon überzeugt sind.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Scholz bemühte sich in seiner gut fünfzig Minuten langen Rede Zweifel, die auch mit dem schleppenden „Ringtausch“ von Panzern zusammenhängen, zu zerstreuen. Er beschrieb den russischen Angriff auf die Ukraine als Angriff auf die europäische Werteordnung: „Wir wollen nicht zurück ins 19. oder 20. Jahrhundert, mit seinen Eroberungskriegen und seinen totalitären Exzessen.“ Die Europäische Union sei „gelebte Absage an Imperialismus und Autokratie“, sie be­ruhe auf Pluralität und Interessenausgleich. Der Kanzler sagte Kiew nicht nur weitere militärische Unterstützung zu, er regte auch eine „verlässliche Arbeitsteilung“ dabei an.

Er könne sich vorstellen, sagte Scholz, „dass Deutschland besondere Verantwortung beim Aufbau der ukrainischen Artil­lerie und Luftverteidigung übernimmt“. Hier gibt es mit der Lieferung der Panzerhaubitze 2000, des Mehrfachraketenwerfers MARS II und des Flugabwehrpanzers Gepard schon ein enges Engagement; an diesen Systemen werden ukrainische Soldaten in Deutschland auch ausgebildet. Au­ßerdem will Berlin das Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM liefern, das vom Rüstungskonzern Diehl gebaut wird.

Manches blieb im Vagen

Der russische Überfall auf die Ukraine bildete den Rahmen für die Überlegungen des Kanzlers zu europäischen Reformen und Prioritäten. Sechsmal verwies er auf die „Zeitenwende“, die er selbst im Bundestag ausgerufen und mit hundert Milliarden Euro zur besseren Ausstattung der Bundeswehr untermauert hatte. Es gehe nun darum, „die richtigen europäischen Antworten auf die Zeitenwende zu geben“, sagte er. Als Schlagwort für sein Programm wählte er ein „geopolitisches Europa“, das sich in der multipolaren Welt zu behaupten weiß. Schon Ursula von der Leyen war 2019 mit dem Anspruch, eine „geopolitische Kommission“ zu führen, angetreten. Doch blieb lange nebulös, was das konkret bedeute. Während der Pandemie wurde die EU erst einmal auf sich selbst zu­rückgeworfen. Nun aber muss sie ihre Sicherheit, Unabhängigkeit und Stabilität vor allem gegen die „Herausforderung von außen“ bewahren, wie Scholz hervorhob.

Was das bedeutet, legte er sodann dar: in der Außen- und Verteidigungspolitik, bei der Erweiterung der Europäischen Union und notwendigen inneren Reformen, in der Energie- und Wirtschaftspolitik, für Migration und Asyl und für die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Viele Vorschläge waren nicht neu, sie sind schon Teil der Kommissionsagenda, etwa die Förderung von Mikrochips aus Europa oder ein besserer Schutz der Außengrenzen. Manches blieb auch im Vagen. Zwar sagte der Kanzler, dass der EU-Vertrag nicht in Stein gemeißelt sei und geändert werden könne. Doch das Vehikel dafür – einen Konvent aller EU-Institutionen, Regierungen und Parlamente – erwähnte er mit keinem Wort. Für einen solchen Konvent, den das Europäische Parlament beantragt hat, hatte sich etwa Macron während der vorigen französischen Ratspräsidentschaft eingesetzt.