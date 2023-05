In einer Grundsatzrede im Europaparlament wirbt der Bundeskanzler für eine Europäische Union, die sich weiter vertieft und zugleich geopolitisch agiert. Das richtet sich gerade auch an seine Sozialdemokraten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Straßburg Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Europatag für eine „geopolitische“ und reformbereite Europäische Union geworben. „Europa muss sich der Welt zuwenden“, sagte Scholz im Europäischen Parlament in Straßburg. Er rief dazu auf, zügig neue Freihandelsabkommen zu schließen, etwa mit dem Mercosur, Indien und Indonesien. Scholz bekannte sich zur Erweiterung der Union um die Staaten des westlichen Balkans, Georgien, Moldau und die Ukraine, knüpfte dies aber an institutionelle Reformen. „Eine erweiterte EU muss eine reformierte EU sein“, forderte er. Es war seine zweite Grundsatzrede zur Europäischen Union nach einem Auftritt in Prag im August 2022, der ohne größeren Widerhall geblieben war.

Scholz schlug vor, die Durchsetzung der europäischen Grundwerte zu stärken. „Warum also nutzen wir die anstehende Diskussion über Reformen der EU nicht, um die Europäische Kommission darin zu stärken, immer ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn gegen unsere Grundwerte verstoßen wird: Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte?“ Bisher hat die Kommission in zwei Fällen, Polen und Ungarn, einen Mechanismus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit aktiviert, der allerdings wegen der Mehrheitsanforderungen kaum Wirkung entfaltete. Der Bundeskanzler bekräftigte seine seit Längerem bestehende Forderung, in der Außen- und Steuerpolitik mehr Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit zu treffen. Dies wird auch von der proeuropäischen Mehrheit im Parlament gefordert, stößt aber bei den meisten Mitgliedstaaten auf Ablehnung.

Scholz setzte sich für die Reform des EU-Asylrechts noch vor der nächsten Europawahl im Juni 2024 ein – eines der schwierigsten Vorhaben, bei dem die Interessen der Mitgliedstaaten weit auseinanderliegen. „Uns eint doch das Ziel, irreguläre Migration besser zu steuern und zu ordnen – ohne unsere Werte zu verraten“, sagte er. Er sprach sich einerseits für einen „wirksamen Außengrenzschutz“ aus und erinnerte an den – im Parlament umstrittenen – Beschluss der Regierungschefs, Grenzinfrastruktur aus dem gemeinsamen Haushalt zu finanzieren. Andererseits verwies er darauf, dass in vielen Teilen Europas dringend Arbeitskräfte gebraucht würden, auch aus Drittstaaten.

„Europa trägt globale Verantwortung“

Im nach außen gerichteten Teil seiner Rede sagte Scholz: „Europa trägt globale Verantwortung. Weil das Wohlergehen Europas nicht zu trennen ist vom Wohlergehen der restlichen Welt.“ Er sprach sich für eine Partnerschaft mit den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas aus, die auf Gleichberechtigung beruht und die Folgen des Kolonialismus bewältigt. Die Welt des 21. Jahrhunderts sei längst „multipolar“ und werde es auch bleiben. „Nicht weniger, sondern mehr Offenheit, mehr Kooperation sind das Gebot unserer Zeit“, sagte er. Wenn man noch jahrelang ergebnislos über Freihandelsabkommen verhandle, dann diktierten andere künftig die Regeln, mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards. Das richtete sich insbesondere an die Sozialdemokraten, Grüne und Linke, die mit der Handelspolitik europäische Maßstäbe weltweit durchsetzen wollen.

Zu China wiederholte Scholz die Standardformel, dass das Land zugleich Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale sei – wobei er hinzufügte, dass Wettbewerb und Rivalität zugenommen hätten. Er schloss sich einer Formel von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, der gemäß die EU sich von China nicht entkoppeln, wohl aber ihre Abhängigkeiten vermindern solle. Zu den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Exportsperren gegen chinesische Unternehmen äußerte sich Scholz bei einem kurzen Auftritt vor der Presse nur allgemein: Man sei immer bereit zu Verbesserungen im Sanktionsregime.

Am Europatag, mit dem an den Beginn der europäischen Einigung nach dem Krieg erinnert wird, schlug Scholz auch einen Bogen zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Während der Traum der Gründerväter in Erfüllung gegangen sei, dass Krieg zwischen den Völkern der Union unvorstellbar geworden sei, müsse sich die Ukraine täglich dem russischen Angreifer erwehren. Die Zukunft gehöre „nicht den Revisionisten, die von nationalem Ruhm träumen oder nach imperialer Macht lechzen“, sagte er. Man dürfe sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht einschüchtern lassen. Die Botschaft des 9. Mai, der in Russland mit einer Militärparade zum Sieg im Zweiten Weltkrieg begangen wird, laute: „Die Vergangenheit wird nicht über die Zukunft triumphieren.“