Bundeskanzler in Moskau : Putin hält Scholz auf Abstand

In einem prunkvollen Saal des Kremls haben Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Putin ihr Vier-Augen-Gespräch begonnen. Bevor die Türen des Saals sich schließen, begrüßten sich beide mit wenigen Sätzen. Die angespannte Situation, die über dem Treffen liegt, ist dennoch zu spüren. Man begegnet sich höflich, doch Scholz weist auf die „schwierige Situation“ für den Frieden und die Sicherheit in Europa hin. Er sei froh, dass er nun direkt mit Putin sprechen könne. Das Wichtigste sei ja, dass man die schwierige Situation zwischen den Staaten „durch gute Gespräche“ löse, sagt der Bundeskanzler.

Putin weist, das macht er gewöhnlich, auf die angeblich so guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland hin, „besonders im Bereich der Energie“. Seit vielen Jahrzehnten liefere Russland Energie nach Deutschland „ohne Ausfälle“. Heute werde man aber vor allem über das Thema Sicherheit und „die Ereignisse rund um die Ukraine“ sprechen. Putin und Scholz sitzen sich mit einem Abstand von sechs, sieben Meter an dem großen weißen Tisch gegenüber, an dem kürzlich schon der französische Staatspräsident Macron mit dem russischen Gesprächspartner gesessen hatte.

Scholz lehnt russischen PCR-Test ab

Scholz hatte es zuvor abgelehnt, einen russischen PCR-Test nach der Landung in Moskau zu machen. Stattdessen macht er einen solchen Test an Bord der Regierungsmaschine, die deutsche Ärztin der Moskauer Botschaft kommt in blauer Schutzkleidung in das Flugzeug und nimmt den Test vor. Auch die Ausrüstung, ihn auszuwerten, befindet sich an Bord des A-340. Es dauert deshalb auch 40 Minuten, bis der Kanzler das Flugzeug verlässt. Scholz muss deshalb am großen Tisch weit weg von Putin Platz nehmen, so wie Macron, der den russischen PCR-Test ebenfalls abgelehnt hatte. Mit Macron hat sich Scholz auch über diese Frage abgestimmt. Es gehe bei der Ablehnung eines russischen Tests für den Kanzler weniger darum, dass die russische Seite die DNA des Kanzlers erhalten würde als darum, seine Unabhängigkeit zu bewahren, heißt es dazu.

Putin ist offenbar von der Angst getrieben, sich mit Covid-19 anstecken zu können. Deshalb werden überbordende Sicherheitsmaßnahmen angeordnet, selbst wenn sie aus virologischer Sicht sinnlos sind. Die Teilnehmer der Delegation, die mit der Regierungsmaschine von Berlin gekommen sind, müssen gleich nach der Landung zum PCR-Test, die Journalisten, die Zugang zum Kreml bekommen, werden dort in einem Kellergeschoss getestet. Alle Teilnehmer der deutschen Delegation haben, so verlangte es die russische Seite, schon in den zurückliegenden Tagen in Deutschland drei PCR-Tests machen müssen, um die Reise überhaupt anzutreten, auch Olaf Scholz hat diese Tests gemacht.

Der Bundeskanzler hatte zuvor einen Kranz an der Kremlmauer am Grab des unbekannten Soldaten abgelegt, eine Militärkappelle spielt die deutsche Nationalhymne. Es ist ein sonniger Tag in der russischen Hauptstadt, es liegt etwas Schnee, die Temperatur ist mit Werten um minus ein Grad mild für den hiesigen Winter. Fast hätte man vergessen können, dass es beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers um nicht weniger geht als um Krieg und Frieden. Scholz hat sich auf das Vier-Augen-Gespräch mit Putin, an dem nur die Dolmetscher teilnehmen, gut vorbereitet. Er hat sich in Details von Verträgen eingearbeitet, hat mit deutschen und internationalen Russlandexperten gesprochen, analog und virtuell.

Auch mit seiner Vorgängerin Angela Merkel hat sich der Bundeskanzler vor einigen Wochen über Putin unterhalten, schließlich kennt sie den Russen nach zahlreichen Treffen in den letzten fast zwei Jahrzehnten besonders gut, jedenfalls besser als die meisten anderen westlichen Politiker. Scholz geht nicht davon aus, dass Putin nach dem Gespräch einlenken und seine Streitmacht von den Grenzen der Ukraine unmittelbar abziehen wird. Aber es gehe, so heißt es, erst einmal darum, die Eskalation zu stoppen. Zwar hat es am Vortag die Aussage von Außenminister Sergej Lawrow gegenüber Putin vor laufenden Kameras gegeben, dass man weiter verhandeln solle. Doch ist man in Berlin unsicher, wie ernst das zu nehmen ist.

Scholz hat zumindest Zusagen des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj im Gepäck, dass Kiew den Minsk-Prozess mit mehreren Gesetzesvorhaben voranbringen will. Scholz hat am Montag in der ukrainischen Hauptstadt lange unter vier Augen mit Selenskyj geredet und ihm die Bereitschaft abgefordert, jetzt endlich alle Grundlagen zu schaffen, um den Minsk-Prozess wieder in Bewegung zu bringen. Die Gesetzentwürfe liegen zum Teil vor oder sollen bald vorgelegt und durch das ukrainische Parlament gebracht werden. Dazu zählen Regelungen unter anderem zu den Kommunalwahlen im Donbass und dem Autonomiestatus der jetzt von Separatisten kontrollierten Gebiete Donezk und Luhansk. Das kann als Schritt auf Moskau zu gewertet werden. Ob und wie Putin darauf reagiert, ist ungewiss.

Nach dem Treffen im Kreml will Scholz in der Residenz des deutschen Botschafters in Moskau Vertreter der russischen Zivilgesellschaft treffen unter anderen von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Ein Teil der Memorial-Organisationen, die sich Menschenrechtsverletzungen und der Aufarbeitung des stalinistischen Terrors widmen, ist kürzlich verboten worden. Mehrere Mitglieder müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen bis hin zu Haftstrafen rechnen. Viele Oppositionelle emigrieren derzeit aus Russland, weil der Druck auf sie ständig erhöht wird. Zum Abschluss seiner Reise will der Bundeskanzler die Botschafter der EU-Staaten in der Moskauer EU-Vertretung über sein Gespräch mit Putin unterrichten.