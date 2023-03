Passagiere am Internationalen Flughafen in Peking an diesem Dienstag Bild: AFP

China will seine Grenzen von diesem Mittwoch an für Touristen öffnen. Dazu würden chinesische Visastellen die Ausstellung „aller gängigen Visa für Ausländer“ wieder aufnehmen, teilte das Außenministerium in Peking am Dienstag mit. Auch die Einreise mit vor dem 28. März 2020 ausgestellten und noch laufenden Visa, deren Gültigkeit wegen der Covid-Maßnahmen ausgesetzt worden war, soll wieder möglich sein. Dies diene dazu, „den Austausch von chinesischem und ausländischem Personal weiter zu erleichtern“, hieß es auf der Website der chinesischen Botschaft in Washington.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin.



Zudem soll die vor der Pandemie visafreie Einreise für Ausländer aus Hongkong und Macao wieder möglich sein. Ob für die Einreise ein Coronatest oder ein Impfnachweis verlangt werden, wurde zunächst nicht bekannt. Seit Anfang Januar müssen Reisende nach China nach ihrer Ankunft keine Quarantäne mehr absolvieren und für den Flug nur noch einen Antigentest vorweisen.

China ist damit eines der letzten großen Länder, das seine Grenzen nach der Pandemie auch für Touristen wieder öffnet. Im Februar hatte die Staatsführung ihren „großen und entschiedenen Sieg“ über das Virus erklärt. Staatschef Xi Jinping hatte seine Corona-Politik dabei zu einem „Wunder in der Geschichte der Menschheit“ erklärt.

Tourismus für ehrgeizige Wachstumsziele

Die Ankündigung vom Dienstag folgt unmittelbar auf das Ende des Volkskongresses. Dort hatte der am Samstag zum Ministerpräsidenten bestimmte Li Qiang geäußert, das ausgegebene Wirtschafts-Wachstumsziel von fünf Prozent sei „keine leichte Aufgabe“. Dazu soll nun offenbar auch der Tourismussektor wieder anlaufen. In diesem Zusammenhang betonte Li, dass China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten sollten, und pries seine Kontakte zu amerikanischen Unternehmern in Schanghai.

Erst Ende vergangenen Jahres hatte China seine drakonischen Coronamaßnahmen mit Lockdowns, wochenlangen Quarantänevorgaben und beständigen Massentests in einem kaum vorgeplanten und auch für die Krankenhäuser überraschenden Schritt wieder aufgehoben. Dies hatte über den Jahreswechsel laut Fachleuten zu mutmaßlich mehreren Millionen Covid-Infektionen und Hunderttausenden Todesopfern geführt.

Die offiziellen chinesischen Angaben liegen weit niedriger, bei rund 90.000 Toten. Xi hatte die Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit Covid als „auf dem niedrigsten Stand der Welt“ gepriesen. Nach chinesischer Sicht habe die jahrelange Null-Covid-Politik dem Land Zeit gegeben, um auf eine weniger tödliche Virusart zu warten und dann erst zu öffnen.