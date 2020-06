Ohne Konföderierten-Symbol : Mississippi stimmt für neue Flagge

Im Zuge der Rassismus-Debatte in den Vereinigten Staaten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd entfernt der Bundesstaat Mississippi ein Konföderierten-Symbol von seiner Flagge. Am Wochenende stimmten beide Kammern des Landeskongresses für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe für den Entwurf einer neuen Flagge. Diese soll nicht mehr als Element ein umgangssprachlich auch als „Südstaatenflagge“ bezeichnetes Andreaskreuz mit 13 Sternen enthalten. Der republikanische Gouverneur Tate Reeves kündigte am Samstag an, er würde einen entsprechenden Gesetzentwurf unterzeichnen.

