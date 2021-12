Afghanen im Exil in Pakistan : In Sicherheit, aber ohne Hoffnung

Will Ingenieur werden, doch verkauft derzeit in Rawalpindi Limonade: Faisal Bild: Alexander Haneke

Faisal will eigentlich nicht klagen. Er hat einen Job und lebt in Sicherheit. Abends, wenn er die Arbeit hinter sich hat, kann er durch die Straßen von Rawalpindi ziehen, wo immer Leben ist und niemals Ruhe. Es gebe gute Krankenhäuser hier, und mit etwas Glück dürfe er bald sogar an die Uni. „Aber was kommt dann?“, fragt Faisal und kann die Traurigkeit in seinen dunklen Augen nicht mehr verbergen.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik.

Faisal, 21 Jahre alt, hat einen kleinen Limonadenstand in einer der quirligen Bazarstraßen von Rawalpindi, dem chaotischen Millionenmoloch neben der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Neben ihm türmen sich die Kisten mit Soda, die er in flinken Bewegungen mit Eis, Minzblättern und dem selbstgepressten Limetten zu einem Erfrischungsgetränk mischt. Ein paar Scheine drücken ihm die Passanten für einen Becher in die Hand. Das Geschäft läuft gut, die Straßen sind voller Menschen, man könne damit gut über die Runden kommen, sagt Faisal.