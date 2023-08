Was eine Abstimmung in Ohio mit dem Abtreibungsrecht zu tun hat

Wahlkampf in den USA : Was eine Abstimmung in Ohio mit dem Abtreibungsrecht zu tun hat

Jubel über die Niederlage der Republikaner am Dienstagabend in Ohio Bild: Reuters

Es war eine Abstimmung über Abstimmungen. Eigentlich. Doch bei der Sonderwahl in Ohio ging es um mehr als die Frage, ob es nach mehr als einem Jahrhundert künftig schwieriger sein soll, die Verfassung des Staates per Abstimmung zu verändern. Die Bürger haben das am Dienstag abgelehnt: Statt 60 Prozent der Stimmen reicht weiterhin eine einfache Mehrheit. Außerdem bleiben die verschärften Anforderungen für die Unterschriftensammlungen aus. Doch die Initiative hat weit über den Bundesstaat im mittleren Westen des Landes hinaus Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Denn obwohl auf dem Papier über ein ganz anderes Thema entschieden wurde, ist die Abstimmung zum Schauplatz des amerikanischen Kampfs um Abtreibungsrechte geworden, Gegner und Befürworter aus dem ganzen Land haben insgesamt rund 20 Millionen Dollar Spenden für den Wahlkampf eingetrieben.

Das liegt daran, dass das Ergebnis der aktuellen Abstimmung unmittelbaren Einfluss auf eine Abstimmung im November haben wird, bei der es um den Schutz des Abtreibungsrechts geht. Seitdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das Grundrecht auf Schwangerschaftsabbrüche in Amerika gekippt hat, haben rund ein Dutzend Bundesstaaten dieses in ihrer Verfassung festgeschrieben. Am 7. November sollen auch die Bürger in Ohio über diese Frage abstimmen.

Die republikanische Regierung des Bundesstaates hatte nach der Entscheidung des Obersten Gerichts im Juni vergangenen Jahres ein Abtreibungsverbot nach sechs Wochen erlassen, das im September von einem Richter blockiert wurde. Nun soll der Fall vom Obersten Gerichtshof des Staates entschieden werden; bis dahin sind Abtreibungen bis zur 22. Woche möglich.

Ein Erfolg der 60-Prozent-Regel hätte es wesentlich unwahrscheinlicher gemacht, dass die Abstimmung im November zugunsten eines Grundrechts auf Schwangerschaftsabbrüche ausgeht. Eine 60-Prozent-Regel haben die Wähler in Ohio nun verhindert: Bei neunzig Prozent der ausgezählten Stimmen lagen die Gegner der neuen Regel am Dienstagabend bei 56,5, die Befürworter bei nur 43,5 Prozent.

Ging es nun um Abtreibungen?

Die republikanischen Abgeordneten in Ohio, die die Initiative zu weiten Teilen unterstützt hatten, versicherten, sie habe nichts mit der anstehenden Abtreibungsabstimmung zu tun. Es gehe darum, die Verfassung des Bundesstaats vor „Gruppen mit speziellen Interessen“ und Einflüssen von außerhalb des Bundesstaates zu schützen.

In einem Unterstützerbrief hieß es, mit der 60-Prozent-Regel solle eine breite Unterstützung für die Anliegen sichergestellt werden. Der für Wahlen zuständige republikanische Innenminister Ohios äußerte im Juni jedoch das Gegenteil: Bei der Abstimmung gehe es „zu hundert Prozent darum, eine radikale, Abtreibungen befürwortende Änderung unserer Verfassung zu verhindern“.

Eben darauf zielte die Kritik von Ohios Demokraten. Sie warfen den Republikanern vor, die Wahl über Abstimmungsfragen sei nur dazu gedacht, den Zugang zu Abtreibungen zu erschweren. Auch die Gegner argumentierten mit den „speziellen Interessensgruppen“ – und dass ihnen, in diesem Fall wohl den Abtreibungsgegnern, mit den verschärften Regelungen ein Vorteil verschafft würde.

„Einmischung von außen“ als Argument

Bemerkenswert ist – gerade angesichts des republikanischen Arguments der „Einmischung von außen“ –, dass beide bisweilen aggressiven Wahlkämpfe zu großen Teilen von Geldgebern außerhalb Ohios finanziert wurden. Die Kampagne „Beschützt unsere Verfassung“, die für eine Verschärfung warb, wurde beinahe vollständig vom Milliardär und Unternehmer Richard Uihlein aus Illinois finanziert. Das legen jüngste Wahlkampfunterlagen offen.

Vier der verfügbaren 4,8 Millionen Dollar kamen von dem Mann, der schon Anti-Abtreibungs-Kampagnen in anderen Bundesstaaten unterstützt hat. Uihlein hatte außerdem Millionen Dollar an Mitorganisatoren der Kundgebung in Washington am Tag des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021 gespendet. Die größte Spende aus Ohio selbst betrug 150.000 Dollar und kam von einer der Handelskammer nahestehenden Gruppe.

Der republikanische Abgeordnete Adam Bird aus Ohio verteidigte die Zahlung mit dem Argument, es brauche schließlich Geld, „um die Botschaft zu verbreiten“. Bei seinen Widersachern ließ er das Argument nicht gelten und verwies auf den großen Anteil an außerstaatlichem Geld und sprach von „Eliten, die kommen und Ohio verändern wollen“.

Von den knapp 15 Millionen Dollar der Kampagne „Eine Person, eine Stimme“ kamen mehr als 80 Prozent aus anderen Bundesstaaten, die größten Spendengeber waren eine linke Non-Profit-Organisation aus Washington und eine Stiftung aus Kalifornien. Von den Einzelspenden kamen gut zwei Drittel aus Ohio selbst, insgesamt 2,4 Millionen Dollar. Der Sprecher des größten Lehrerverbands, der ebenfalls eine Million Dollar für die Gegner der Kampagne gespendet hatte, beklagte eine „Heuchelei“ der Befürworter. Wer sich zu großen Teilen durch Geld finanziere, das nicht aus Ohio komme, dürfe sich auch nicht beschweren.

Die Abstimmung galt auch als Testlauf dafür, wie sehr das Abtreibungsthema die Amerikaner bei den Wahlen im kommenden Jahr noch an die Urnen bringen wird. Noch während die Auszählung in Ohio lief, berichteten amerikanische Medien von mehr Wählern als erwartet. Laut einer jüngsten Umfrage im Auftrag des Senders CNN ist ein Großteil der Amerikaner ein gutes Jahr später nach wie vor unzufrieden mit der Abtreibungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs. Knapp zwei Drittel gaben an, das Urteil zu missbilligen, nach dem Frauen kein verfassungsmäßiges Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch haben. 55 Prozent betrachten die Position eines Kandidaten zur Abtreibung als wichtigen Faktor in der Präsidentenwahl.